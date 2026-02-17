Misiones anunciará aumentos salariales para docentes y fuerzas de seguridad desde febrero

En un contexto económico complicado, la provincia de Misiones reveló que implementará incrementos salariales a partir de febrero para docentes y personal de seguridad, buscando así proteger el poder adquisitivo de estos sectores esenciales.

Aumentos para Fuerzas de Seguridad: Mejores Sueldos en el Horizonte

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, detalló que los aumentos se realizarán en dos fases, empezando este febrero. Un agente de la zona norte recibirá un salario de $1.240.887, mientras que su contraparte en la zona capital percibirá $1.042.650. Además, en abril, estos números se incrementarán a:

$1.274.840 para la zona norte y $1.073.840 en la zona capital. Esta estrategia busca una recomposición salarial gradual durante el primer semestre del año.

Incrementos Salariales para el Sector Educativo: Una Voluntad de Inversión en el Futuro

El Gobierno provincial ha cerrado la negociación salarial para el sector educativo antes del inicio del ciclo lectivo. Un maestro de grado sin antigüedad recibirá un monto de $711.000 en febrero, que podría incrementarse hasta $961.000 mediante el programa Hora Más.

Para los docentes con mayor experiencia y múltiples cargos, el aumento mínimo será de $29.600 por cargo en febrero, alcanzando hasta $69.400 acumulados en abril. Los recibos de sueldo estarán disponibles para su consulta desde el 21 de febrero en el Consejo General de Educación.

Continuidad del Diálogo: Nuevas Mesas Paritarias para otros Sectores

La administración provincial adelantó que las mesas paritarias continuarán su labor con otros sectores laborales. Esta semana se espera la convocatoria a los representantes de Salud y Administración Central, con el propósito de definir aumentos salariales que se aplicarían a partir de marzo.