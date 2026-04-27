Mónica García defiende su candidatura y critica a Ayuso por ‘bunkerizar’ Madrid

La ministra de Sanidad anuncia su candidatura a las primarias de Más Madrid y critica la gestión de Isabel Díaz Ayuso, destacando la necesidad de un cambio en la región.

La Candidatura de Mónica García

En una reciente conferencia en el Congreso, Mónica García ha confirmado su intención de presentarse a las primarias de Más Madrid. Su objetivo es convertirse en la candidata del partido a la presidencia de la comunidad en 2027.

Críticas a la Gestión de Díaz Ayuso

La ministra define a Madrid como el «freno de todos los avances progresistas». En sus declaraciones, acusó a la presidenta de la comunidad de crear un entorno hostil que limita el desarrollo de políticas proactivas.

Un «Búnker» de Políticas Retrogradas

García no dudó en calificar al gobierno regional como un ‘búnker’, haciendo referencia a las políticas ultraderechistas que, según ella, se han instaurado en Madrid, comparándolas con modelos adversos como los de la era Trump.

Un Futuro Mejor para Madrid

La ministra sostiene que un cambio en el liderazgo beneficiaría no solo a su partido, sino al espectro progresista en su conjunto. «La mejor hoja de servicios que le puedo ofrecer al espacio progresista es terminar con el gobierno de la señora Ayuso», afirmó.

Compromiso Dual

Cuestionada sobre cómo manejará su actual rol en el Gobierno mientras se prepara para su candidatura, García aseguró que podrá equilibrar ambas responsabilidades durante el próximo año.