Mora histórica: Billeteras en modo salvavidas para esquivar el Veraz

La industria fintech está revolucionando la forma en que se gestionan los créditos, apostando por una reestructuración preventiva que busca prevenir el incumplimiento antes de que ocurra.

Un Cambio de Paradigma en la Gestión Financiera

Tradicionalmente, el sistema financiero ha actuado de manera reactiva ante clientes en mora: espera hasta que el deudor acumule retrasos antes de ofrecer alternativas. Este método, sin embargo, ya ha causado estragos en las finanzas del cliente.

Expertos en fintech señalan que este enfoque es ineficaz. Al actuar tardíamente, el cliente enfrenta un estado de estrés financiero que complica la recuperación de su situación. Se ha comenzado a explorar un modelo proactivo que implica intervenir antes de que se produzca el incumplimiento.

¿Cómo Identificar Señales de Alerta?

Un empresario del sector explica que la refinanciación preventiva implica detectar señales tempranas de fragilidad financiera, en lugar de esperar a que los clientes caigan en mora formal. Esta intervención anticipada puede cambiar radicalmente la estrategia de gestión de cartera, priorizando la sostenibilidad del cliente y del crédito.

Indicadores Clave de Fragilidad Financiera

Las instituciones están apalancadas en indicadores específicos para determinar cuándo intervenir. Algunos de estos son:

Pagos recurrentes realizados justo en la fecha de vencimiento.

Uso excesivo del límite de crédito disponible.

Solicitudes de nuevos préstamos en intervalos cortos.

Selección de la cuota máxima en nuevos créditos.

Aumento de deudas en otros créditos.

Mora Temprana vs. Mora Tardía

Las fintech establecen una distinción crucial entre la mora temprana, donde aún hay oportunidades de intervención, y la mora tardía, con deudas de más de 270 días de atraso. La idea es actuar en la primera fase antes de que la situación se agrave.

Beneficios de la Refinanciación Preventiva

Este nuevo enfoque no solo beneficia al cliente, quien evita que una dificultad momentánea se convierta en una crisis crediticia, sino que también alivia a la entidad financiera de posibles pérdidas. Esto las permite mantener un flujo adecuado de capital y minimizar el riesgo crediticio.

Desmitificando las Críticas a las Fintech

A pesar de las críticas en torno a las tasas de interés y la morosidad, las fintech defienden su modelo. Argumentan que no son responsables de establecer precios altos; este es el resultado de costos operativos, riesgos asociados y el mercado en general.

Con la mora alcanzando niveles récord, es vital para estas empresas diferenciar entre clientes en apuros temporales y aquellos con problemas financieros irreversibles, protegiendo así tanto su negocio como el bienestar del consumidor.