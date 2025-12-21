Morosidad Familiar en Argentina: Máximo Histórico Desde 2010

La morosidad en la población argentina sigue al alza, alcanzando cifras alarmantes en octubre de 2025. Este escenario marca un récord preocupante, afectando la vida económica de muchas familias.

Las familias argentinas han enfrentado un incremento constante en los niveles de morosidad, que ya completa doce meses consecutivos de crecimiento. En octubre, la tasa de irregularidad en los créditos familiares alcanzó el 7,8%, lo que representa 5,5 puntos porcentuales más en comparación con el mismo mes del año anterior, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Un Récord Preocupante en la Morosidad

Este porcentaje no solo indica el número de préstamos con atrasos en el pago, sino que también constituye un récord histórico desde que se comenzaron a gestionar las estadísticas en 2010. Los datos son especialmente alarmantes para las líneas de crédito dirigidas al consumo, como los préstamos personales, que muestran una morosidad de 9,9%. Esto implica que casi uno de cada diez créditos no se paga a tiempo.

Desgaste en la Capacitación Financiera

Las tarjetas de crédito también reflejan esta problemática, con un 7,7% de incumplimiento, mientras que los créditos prendarios tienen un 4,8% de morosidad. En contraste, los créditos hipotecarios se mantienen relativamente estables, cerca del 1%.

Impacto en el Sistema Financiero General

El panorama no se limita solo a los hogares. En el análisis del sistema financiero total, que abarca tanto a empresas como familias, la morosidad global se situó en 4,5% en octubre de 2025, evidenciando una tendencia alcista que indica presiones crecientes. Los préstamos a empresas también han sido afectados, con una morosidad que llegó al 1,9%, duplicando la tasa del año anterior.

Contexto Económico y Expectativas Futuras

Este incremento en la morosidad ocurre en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. Antes de las recientes reducciones en las tasas de interés tras las elecciones legislativas de 2025, muchas familias se vieron forzadas a recurrir al crédito para afrontar gastos básicos. Esta estrategia ahora muestra señales de agotamiento, aumentando la preocupación entre analistas y entidades financieras.

El Futuro del Crédito en Argentina

Para el sistema financiero, el aumento de la morosidad podría complicar la oferta de crédito. Un incremento en la tasa de incumplimientos suele conllevar mayores previsiones por incobrabilidad, lo que puede limitar la disposición de los bancos para otorgar nuevos préstamos. Sin embargo, los informes indican que las entidades aún cuentan con una cobertura de riesgos que supera el monto de los créditos en situación irregular, lo que podría mitigar tensiones sobre la liquidez bancaria en el corto plazo.