MSCI Ratifica Calificación de Argentina como Mercado ‘Standalone’

Los últimos informes de Morgan Stanley Capital International (MSCI) confirman que Argentina no será reclasificada, lo que plantea nuevas interrogantes sobre su futuro económico.

MSCI Mantiene la Clasificación de Argentina

En su reciente Informe Anual de Clasificación de Mercados, MSCI ha decidido no incluir a Argentina en el proceso de consulta para una posible reclasificación. Así, el país permanecerá en la categoría de «mercado emergente» o «standalone» por lo menos hasta 2026.

Categoría «Standalone»: ¿Qué Significa para Argentina?

La etiqueta de «mercado standalone» es la más baja dentro de los índices globales y limita severamente la llegada de fondos de inversión internacionales. Aunque Argentina presenta un potencial económico considerable, su exclusión de los índices emergentes se debe a problemas de accesibilidad y controles de capital, como el cepo cambiario.

Evolución de Otros Mercados

El informe también trajo novedades sobre otros países. Bulgaria pasará de ser clasificado como «standalone» a «frontera», mientras que Grecia avanzará de «emergente» a «desarrollado» en mayo de 2027.

Desafíos Económicos Persistentes

Según Raman Aylur Subramanian, Director de Clasificación de MSCI, las decisiones sobre inclusión en índices no son fijas y requieren evaluación constante ante cambios en el mercado. A pesar de los intentos de apertura, Argentina todavía enfrenta barreras significativas para inversores internacionales, tales como restricciones cambiarias y una documentación regulatoria que no está disponible en otros idiomas más allá del español.

Expectativas para el Futuro

Con la situación actual, Argentina deberá esperar hasta, al menos, 2027 antes de tener la posibilidad de ser reconsiderada en la clasificación de MSCI. Los economistas indican que la permanencia en esta categoría podría prolongarse si no se implementan reformas económicas sostenibles y efectivas.

Opiniones de Economistas

El economista Martín Sarano destacó que, a pesar de algunos cambios en los controles cambiarios, aún existe incertidumbre sobre el momento adecuado para liberar completamente estas restricciones, ya que podría acarrear consecuencias negativas en el corto plazo. Por otro lado, Gustavo Neffa subrayó que las limitaciones al movimiento de capitales siguen siendo un factor desalentador para los inversores.

Finalmente, Eric Ritondale, economista jefe, prevé que la situación podría reevaluarse en 2028, siempre y cuando durante 2027 se consoliden nuevas medidas de apertura y MSCI inicie una consulta para reclasificación.