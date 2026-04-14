Mujeres Jueces de Argentina exigen paridad de género ante el Consejo de la Magistratura

La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) ha expresado su inquietud ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, alertando sobre el impacto negativo que puede tener el nuevo reglamento de designación de jueces promovido por la Corte Suprema.

Un Proyecto que Pone en Riesgo la Paridad de Género

Este 13 de abril de 2026, la AMJA presentó una carta formal al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Horacio Rosatti, expresando su “profunda preocupación” por la nueva normativa que no incluye la obligatoriedad de candidatas mujeres en las ternas judiciales. Este cambio, según la asociación, representa un retroceso significativo en comparación con el régimen de paridad previamente establecido.

El Riesgo de la Ausencia Femenina en Ternas Judiciales

La AMJA advierte que la normativa reciente altera los criterios de evaluación y composición de las ternas, ignorando la inclusión de mujeres en un proceso crucial de selección. Según la organización, «la eliminación de la participación de mujeres en la terna adquiere especial gravedad», ya que esta decisiónconstituyó una de las pocas garantías reales de representación femenina en el ámbito judicial.

Cambios Normativos y el Techo de Cristal

El informe destaca que el régimen anterior, instaurado por la Resolución 266/2019, implementaba medidas efectivas para asegurar la participación de mujeres en todas las etapas del proceso de selección judicial. En contraste, el nuevo proyecto desvía la cuestión de género a un enfoque general, sin proporcionar resultados concretos en representación.

La AMJA sostiene que semejante cambio «no puede ser considerado neutro», al eliminar mecanismos directos que favorecen el acceso de mujeres a posiciones judiciales. La asociación subraya que depender de estrategias indirectas es insuficiente en un contexto donde la igualdad de género es una necesidad urgente.

La Perspectiva Estructural del Poder Judicial

La situación en el sistema judicial argentino refleja un bajo nivel de representación femenina, especialmente en roles de liderazgo y toma de decisiones. Este fenómeno, conocido como “techo de cristal”, es un dato alarmante que debe ser abordado con seriedad en las políticas públicas.

Un Llamado a la Acción

En su misiva, la AMJA solicita al Consejo de la Magistratura que evalúe el impacto de la reforma y restablezca las garantías para la inclusión femenina en las ternas judiciales, como parte de una política de igualdad de género consistente.

Además, la asociación ha propuesto un proyecto de ley en el Congreso que busca implementar medidas de acción positiva para asegurar oportunidades de igualdad, evitando la conformación de tribunales que incluyan únicamente a miembros de un mismo género.

La carta, firmada por la presidenta de AMJA, Ercilia Eve Flores Aiuto, y la directora ejecutiva, Nieves Macchiavelli, resalta que la subrepresentación en los niveles superiores del Poder Judicial argentino es un hecho que no puede ignorarse a la hora de legislar.