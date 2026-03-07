Murió Robert, el perro del presidente Javier Milei en Olivos

El presidente Javier Milei enfrenta un profundo dolor tras la pérdida de Robert, su querido mastín inglés, que falleció a causa de complicaciones tras un procedimiento quirúrgico.

La comunidad se une en un gesto de condolencias al mandatario, quien perdió a uno de sus perros clonados, Robert, el pasado 6 de marzo. El canino, que había sido sometido a una complicada cirugía por un tumor, no logró recuperarse.

La triste noticia se confirmó en la Quinta de Olivos, donde reside el presidente junto a sus mascotas. Robert era parte de un grupo de mastines ingleses clonados, inspirado en su perro anterior que falleció en 2017. Este proceso se realizó en Estados Unidos, utilizando su material genético.

El estado de salud de Robert se deterioró rápidamente tras una intervención en la clínica veterinaria Burgess. Aunque los cirujanos consideraron exitosa la operación inicial, su situación se complicó poco después.

Menos de dos días después de la cirugía, el mastín perdió la vida a los casi ocho años, una edad crítica para canes de esta tecnología biológica. Robert llevaba su nombre en honor al economista Robert Lucas, como parte de la tradición del presidente de homenajear a pensadores liberales al nombrar a sus mascotas.

Javier Milei solía referirse a sus perros como «hijos de cuatro patas», expresando un vínculo emocional profundo con ellos. Robert ocupaba un lugar especial en su vida personal y política, sirviendo de apoyo en momentos difíciles.

Contexto Legal y Mascotas que Quedan

Este acontecimiento se da en medio de la iniciativa del presidente de promover la Ley Conan en el Congreso, que busca endurecer las penas por maltrato animal, reflejando la importancia que se le da a la protección de estos seres.

Aún permanecen en la residencia presidencial otros mastines, Milton, Murray y Lucas, junto con Junior, un nuevo miembro clonado que se unió el año pasado para continuar el linaje canino de la familia presidencial.