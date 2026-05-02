Myriam Bregman critica al peronismo: ‘Demasiado moderado para reconocer la proscripción de Cristina Kirchner’

Myriam Bregman Llama a la Resistencia en un Acto del Día del Trabajador

Con un mensaje claro y contundente, la legisladora Myriam Bregman lideró un acto en el estadio cubierto de Ferro, intensificando la oposición al gobierno de Javier Milei y al peronismo moderado. La convocatoria a «organizar la resistencia» resonó entre militantes y seguidores del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Un Mensaje Directo Contra los Moderados

Bregman no se inhibió al criticar la trayectoria del peronismo, apuntando especialmente hacia el sector del gobernador Axel Kicillof. Durante su discurso, enfatizó la tendencia hacia un «peronismo moderado» que, según ella, permite inclusive a quienes votaron por Milei participar en el proceso. «Tan moderado es el proyecto que no pueden decir que Cristina Kirchner está proscripta y presa», aseveró, provocando reacciones inmediatas en las redes sociales.

Encuestas Favorables y Aspiraciones de Crecimiento

Recientes encuestas, como la de Atlas Intel, muestran un saldo positivo en la imagen de Bregman, siendo la única figura nacional con una percepción favorable. En Ferro, la legisladora instó a movilizar a miles de simpatizantes a lo largo del país, sugiriendo la creación de comités en lugares de trabajo y estudio para fortalecer la organización desde las bases.

Desafíos Económicos y Sociales

En su discurso, Bregman criticó abiertamente el rumbo económico de la gestión actual, acusando al gobierno de favorecer intereses del poder económico. Destacó el deterioro de las condiciones de vida, mencionando la precarización laboral, los bajos salarios y las jubilaciones insuficientes. “Vamos a dar batalla en todos los terrenos, incluso en el electoral”, indicó, reafirmando su compromiso con la lucha social.

Críticas a la Dirigencia Sindical

La legisladora también dirigió sus críticas hacia la dirigencia sindical, denunciando la complicidad de estas estructuras con las reformas laborales. En su intervención, Bregman hizo un llamado a preparar una «verdadera rebelión» en respuesta a las condiciones que enfrentan millones de trabajadores en el país.

La Voz de la Juventud y el Internacionalismo

Nicolás del Caño, quien inauguró el evento, subrayó la necesidad de una lucha internacionalista frente a las amenazas del capitalismo. La participación de jóvenes y trabajadores de diversos sectores enriqueció el acto, resaltando un enfoque colectivo para abordar la crisis actual.

Desde el sector juvenil, se hizo hincapié en la necesidad de construir un partido que represente sus intereses en un contexto de creciente crisis económica y laboral. “El colectivo es el camino”, enfatizó Luca Bonfante, secretario del centro de estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA.

Impacto del Acto y Proyecciones Futuras

El evento en Ferro consolidó la base militante del espacio liderado por Bregman, proyectando una estrategia de crecimiento político en un contexto marcado por el descontento social. Con un llamado a la unidad y acción, los participantes del acto enfatizaron la necesidad de una voz fuerte que desafíe las políticas actuales y abogue por los derechos de los trabajadores.