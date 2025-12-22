Netflix Refinancia Deuda para Fortalecer su Oferta por Warner

Netflix continúa su ascenso en la competencia del entretenimiento al refinanciar un préstamo puente de 59.000 millones de dólares, lo que le permitirá seguir adelante con su oferta por Warner Bros. Discovery Inc., buscando fortalecer su paquete financiero.

Netflix Inc. ha tomado medidas audaces al refinanciar parte de su préstamo puente con deuda más accesible y de mayor plazo. Este movimiento refuerza su estrategia en la oferta por Warner Bros. Discovery Inc., destacándose en un mercado cada vez más competitivo.

La gigante del streaming ha conseguido una línea de crédito revolvente de 5.000 millones de dólares, complementada por dos préstamos a plazo de 10.000 millones de dólares cada uno. Estas medidas son parte del esfuerzo de la compañía para sostener su oferta, que deja un saldo de 34.000 millones de dólares aún pendiente de financiamiento.

Un Valor de Mercado Significativo

El acuerdo inicial valuó los activos de Warner Bros., incluyendo su contenido de estudio y streaming, en 82.700 millones de dólares. Sin embargo, la reciente oferta hostil de Paramount Skydance Corp. ha encendido una verdadera guerra de ofertas dentro de la industria, redefiniendo la competencia del entretenimiento. Las propuestas rivales implican compromisos financieros que se cuentan entre los mayores de la última década.

Respaldo y Desafíos Regulatorios

La semana pasada, Warner Bros. aconsejó a sus accionistas que rechazaran la oferta de Paramount, apoyando en su lugar el acuerdo original con Netflix. La compañía destacó la propuesta de Paramount, que incluye un impresionante compromiso de deuda de 54.000 millones de dólares, como “inferior e inadecuada”. A pesar del respaldo del directorio de Warner Bros., Netflix enfrenta desafíos regulatorios, con la senadora Elizabeth Warren criticando la oferta como una “pesadilla antimonopolio”.

Detalles sobre los Préstamos

Los préstamos puente son una herramienta común en adquisiciones, ofreciendo financiamiento inmediato que suele ser reemplazado por deuda más estable en el futuro. Aunque son temporales, estos acuerdos permiten a las instituciones financieras establecer relaciones sólidas con las empresas.

Wells Fargo, BNP Paribas y HSBC son algunos de los bancos que han apoyado a Netflix con estos préstamos sin garantía. La deuda recién anunciada por la compañía se caracterizará por vencimientos escalonados, donde la línea de crédito revolvente vencerá en 2030 o tres años después del cierre de la adquisición, lo que ocurra primero.

Mirando hacia el Futuro

Se espera que Netflix recurra a los mercados de capital para reducir su préstamo puente y extender los plazos de su deuda. Con una calificación actual de grado de inversión por parte de Moody’s y S&P, es probable que la compañía asegure condiciones más favorables en futuras emisiones de deuda.

Desde sus inicios, Netflix ha evolucionado de utilizar financiamiento en el mercado de bonos de alto rendimiento a acceder a opciones más económicas, lo que refleja su crecimiento y estabilidad en el sector.