Neumayer: ‘El riesgo país de Argentina es absurdo con una deuda que equivale a la mitad de sus ingresos’

El exfuncionario del Banco Central, Andrés Neumayer, compartió su visión sobre la deuda y el riesgo país en una reciente entrevista con Canal E, señalando que la atención del mercado se centra en la sostenibilidad financiera del país tras un pago significativo.

El Riesgo País: Un Desafío Político y Social

Neumayer dejó claro que el actual nivel del riesgo país no es únicamente un reflejo del estado financiero, sino que está íntimamente ligado a factores políticos y sociales. “El riesgo país que presenta Argentina, con una deuda equivalente a aproximadamente la mitad de sus ingresos, es verdaderamente anómalo”, afirmó.

La preocupación principal entre los inversores reside en la falta de consenso sobre la continuidad del rumbo económico actual. Neumayer comentó: “No hay claridad sobre si existe un acuerdo social para mantener una política de equilibrio fiscal. La consolidación política es esencial para reducir el riesgo país”.

Perspectivas para Reemitir Deuda

Al referirse a la posibilidad de regresar a los mercados internacionales de deuda, Neumayer manifestó que “hay pocas medidas a implementar en el corto plazo que puedan revertir la situación actual”. Este es un aspecto crucial a considerar, dado el contexto complejo de la economía argentina.

Clave para Reducir el Riesgo País

El exfuncionario destacó que la acumulación de reservas será un factor determinante. “A medida que el país logre incrementar sus reservas y se genere confianza sobre la capacidad de pago de los próximos cupones, el riesgo país empezará a descender”, explicó. Sin embargo, también enfatizó que este proceso requerirá tiempo y constancia: “Es un camino prolongado, donde la dirección y la persistencia son cruciales”.