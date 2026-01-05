Nicolás Maduro se presenta hoy ante tribunal federal de Nueva York

Tras su arresto en Caracas, Nicolás Maduro se enfrenta hoy a un tribunal en Manhattan por cargos graves de narcotráfico y conspiración, en un evento que agita el escenario político internacional.

Nicolás Maduro, el exmandatario de Venezuela, fue llevado bajo custodia a Nueva York, donde comparecerá ante un tribunal federal este lunes. Esta audiencia representa el comienzo formal de un juicio en su contra por narcotráfico y conspiración, según confirmaron fuentes judiciales. La relevancia de este proceso judicial resuena en todo el mundo.

El Arresto en Caracas: Un Golpe Internacional

El 3 de enero, Maduro fue aprehendido en un operativo militar llevado a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano. Durante esta acción, también fue detenida su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados en un vuelo especial y se encuentran en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Detalles del Juicio en Nueva York

La audiencia de Maduro está programada para el mediodía en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Bajo la supervisión del juez Alvin K. Hellerstein, se leerán los cargos en su contra. Esta será su primera oportunidad para declarar ante la justicia estadounidense, un evento que atrae la atención de medios internacionales, gobiernos y organismos multilaterales por su importancia política y diplomática.

Cargos Formales y Consecuencias Potenciales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar una organización criminal vinculada al narcotráfico internacional. Entre los cargos se incluyen la conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, actos de corrupción y lazos con grupos armados que Washington clasifica como terroristas. Estos delitos podrían acarrear condenas que incluyan cadena perpetua. Aunque las autoridades estadounidenses habían emitido órdenes de captura contra él en el pasado, esta es la primera vez que se presenta ante un tribunal.