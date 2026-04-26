Niño de 7 años atacado por jauría mientras jugaba en su patio

Un niño de siete años sufrió severas lesiones tras ser atacado por un grupo de perros en su hogar en Posadas. Los vecinos, al escuchar sus gritos de auxilio, intervinieron rápidamente para ayudarlo.

El incidente tuvo lugar el pasado sábado por la tarde en una vivienda ubicada en Luzuriaga, cerca de la avenida Tambor de Tacuarí, en la zona oeste de la ciudad. Al enterarse de la situación, los habitantes del barrio se apresuraron a socorrer al menor, quien se encontraba solo en casa en ese momento.

Graves lesiones y atención médica urgente

Después de ser rescatado, el niño fue trasladado al Hospital Escuela “Doctor Ramón Madariaga”, desde donde fue derivado al Hospital de Pediatría. Allí, los médicos confirmaron que presentaba heridas en su rostro, hombro y espalda, resultado del ataque.

Testigos del ataque

Varios vecinos relataron a las autoridades que escucharon los gritos de ayuda y, al salir, encontraron al niño siendo atacado por siete perros mestizos en el patio de su casa. Fue mediante golpes que lograron ahuyentar a los animales y llevar al niño al hospital para recibir atención médica.

Investigación en curso

La madre del niño, de 30 años, informó a la policía que su hijo había sufrido múltiples mordeduras y rasguños. La investigación se centra ahora en determinar si los perros involucrados pertenecen a la familia o si son parte de una jauría que merodea por el barrio.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, los perros ya no estaban, lo que sugiere que se trata de una jauría que frecuentemente se ve en la zona. Para identificar a los animales responsables, los investigadores están revisando grabaciones de cámaras de seguridad cercanas.

Estado del niño internado

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico sobre el estado del niño internado en el Hospital de Pediatría “Fernando Barreyro”. La comunidad se mantiene expectante, preocupada por su bienestar y el impacto de este violento suceso.