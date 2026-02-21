Noche porteña: música al aire libre para todos los gustos

Este sábado, Buenos Aires se llena de música y energía con dos eventos imperdibles que prometen hacer vibrar a la juventud porteña.

Desde las 18:30, la explanada del Planetario se convertirá en el epicentro de una fiesta vibrante de pop y electrónica, ideal para quienes buscan una experiencia única. Simultáneamente, los amantes de la música clásica podrán disfrutar de un concierto al aire libre a cargo de la Orquesta del Colón, que se llevará a cabo en el Anfiteatro del Parque Centenario.

Ciudad Joven: Música y Diversión en el Planetario

En esta nueva edición de “Ciudad Joven”, los asistentes podrán disfrutar de una jornada repleta de música en vivo, DJs, juegos y espectáculos de luces, todo en un ambiente festivo y amigable. El line-up contará con actuaciones destacadas como Fer Palacio y Los Totora, cerrando la noche con la electrizante Fiesta Polenta. La cita es en el Planetario Galileo Galilei, ubicado en Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento, desde las 18 hasta la 1:30.

Clásicos de Beethoven y Brahms en el Parque Centenario

Mientras tanto, la Orquesta Estable del Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Ezequiel Silberstein, brindará un concierto inolvidable en el Anfiteatro del Parque Centenario, comenzando a las 19. Los asistentes podrán deleitarse con obras emblemáticas de Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms. Las entradas se repartirán por orden de llegada a partir de las 17 horas en el mismo lugar (Av. Lillo y Leopoldo Marechal).

Arte y Música en la Usina del Arte

Mientras tanto, el domingo también habrá mucho más. En la Usina del Arte, en La Boca, se llevará a cabo una fiesta inmersiva que combinará música electrónica, arte y actividades para toda la familia. Dirigida por Mauro Crema, la propuesta invita a todos a sumergirse en una experiencia colectiva que promueve la danza y la creatividad. El evento se desarrollará de 17 a 21 en Caffarena 1.