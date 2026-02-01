Nominados al Gran Premio: ¡Kendrick Lamar y Bad Bunny en la Competencia!

El rapero estadounidense lidera la lista de nominaciones a los Grammy 2026 con un impresionante total de nueve candidaturas, buscando consolidar aún más su legado musical.

El Dominio de Lamar en la Escena Musical

Kendrick Lamar se destaca como el artista con más nominaciones a los premios Grammy 2026. Con nueve candidaturas, es seguido de cerca por Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, quienes suman siete cada uno. Además, Bad Bunny continúa rompiendo barreras al obtener seis nominaciones en esta edición.

Oportunidades de Oro para el Rapero

El talentoso rapero tiene la oportunidad de ampliar su impresionante legado gracias a su aclamado álbum GNX, que lo ha llevado a postularse en categorías clave como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.

Más Categorías en Competencia

Además de las menciones destacadas, Kendrick está nominado en las categorías de Mejor Álbum de Rap, Mejor Canción de Rap y Mejor Interpretación de Rap Melódico. Su éxito anterior en la ceremonia pasada, donde ganó cinco premios gracias a su hit Not Like Us, evidencia su impacto en el mundo del hip-hop.

Grammy 2026: Los Rivales de Kendrick

En la categoría de Álbum del Año también compiten Bad Bunny con DeBí TiRAR MáS FOTos, el segundo disco en español nominado; junto a Mayhem de Lady Gaga, Swag de Justin Bieber, y otros notables como Man’s Best Friend de Sabrina Carpenter y Chromakopia de Tyler, the Creator.

Transmisión en Vivo

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 1 de febrero, con la alfombra roja iniciando a las 21:00 y se podrá disfrutar en vivo a través de TNT y HBO.

Los Argentinos en la Lucha

Además de la gran competencia de artistas internacionales, varios artistas argentinos también se destacan en las nominaciones. Bad Bunny lidera como el artista latino más nominado, pero otros talentosos músicos argentinos han sido reconocidos en diversas categorías.

Nominaciones Argentinas Destacadas

Nicki Nicole con su álbum Naiki, Trueno con EUB DELUX, y J Balvin por su mixtape, son algunos de los nominados al Mejor Álbum de Música Urbana, junto a Bad Bunny. En el rubro de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, compiten Ca7riel y Paco Amoroso por PAPOTA, y el legendario Fito Páez con Novela.

Artistas Reconocidos por su Trabajo Técnico

Los ingenieros de mezcla argentinos Andrés Mayo y Martín Muscatello también son parte de esta celebración, nominados en Best Immersive Audio Album por An Immersive Tribute to Astor Piazzolla (Live).