Nueva Córdoba alcanza un récord histórico: más del 95% de ocupación comercial

Un reciente estudio revela que Nueva Córdoba se consolida como un polo comercial en auge, con niveles de ocupación impresionantes que superan el 95%. Miramos de cerca los resultados y su impacto en la economía local.

Una Radiografía del Éxito Comercial

Según un informe del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI) elaborado por la consultora CCA Consulting en marzo de 2026, Nueva Córdoba experimenta un fenómeno comercial notable. Con una vacancia de solo 4,36% en calles y 4,30% en galerías, la zona cuenta con un sólido respaldo comercial.

El estudio abarcó 139 cuadras y 8 galerías, analizando un total de 1.675 locales, de los cuales apenas 73 permanecen desocupados. Las galerías también muestran un panorama alentador, con solo 11 espacios vacíos de 256 disponibles.

Un Mercado que se Mantiene Firme

Los datos reflejan un ambiente comercial robusto, caracterizado por una alta demanda y una baja rotación de locales. «No se detectan signos de debilidad estructural», concluye el detallado análisis de CCA Consulting.

Lucas Péndola, presidente del CPI, destaca: «Nuevo Córdoba presenta un modelo consolidado, donde la oferta comercial se alinea con las necesidades del consumidor. Esto es clave para mantener la actividad económica.» La sinergia entre gastronomía, servicios y comercio minorista, junto con la densidad de población y el continuo flujo de personas, refuerzan la posición de Nueva Córdoba como un epicentro comercial vibrante.

Corredores que Marcan Tendencia

El análisis territorial señala zonas con ocupación casi total. Calles como Estrada, San Lorenzo, Obispo Oro, Independencia y Chacabuco se destacan como los principales ejes comerciales, donde la demanda rápidamente absorbe la oferta.

Los casos aislados de desocupación en tramos específicos, como Montevideo 300-400 o Derqui 200-300, no correlacionan con una tendencia negativa sino que responden a factores particulares.

Contraste con el Área Central

A medida que Nueva Córdoba avanza, el centro de la ciudad presenta un panorama diferente. Un estudio previo del CPI registró una vacancia general del 7,36% y un alarmante 15,11% en las galerías del área central.

Péndola considera que: «El comercio en Córdoba no está en crisis, está evolucionando. El Centro no ha perdido relevancia, pero enfrenta un proceso de reconversión. Algunos sectores siguen prosperando, mientras que otros deben adaptarse a nuevas dinámicas.» La concentración de desocupaciones en determinadas galerías y corredores refleja este cambio en las preferencias de los consumidores.

El Retador Futuro de las Galerías

La vacancia en las galerías del centro es notablemente alta, triplicando a la de Nueva Córdoba. Péndola señala que este fenómeno no es una señal de crisis, sino una oportunidad de transformación.

«Es fundamental reinventar el concepto de las galerías, mejorar la experiencia de compra y adaptarse al nuevo perfil del consumidor», afirma. «Córdoba tiene la chance de redefinir su mapa comercial y, si se gestiona correctamente, este proceso puede ofrecer enormes oportunidades de modernización y desarrollo económico.»

Radiografía del Mercado Comercial Cordobés

El informe presentado por el CPI y CCA Consulting proporciona una visión clara del panorama comercial en Córdoba, evidenciando áreas de fortaleza y otras que requieren adaptación. Nueva Córdoba surge como un modelo a seguir, mientras que el centro enfrenta un panorama más complejo que, no obstante, ofrece oportunidades de innovación.