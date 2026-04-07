Nueva Ley de Salud Mental: Todo sobre el proyecto del Gobierno

La reciente propuesta del Gobierno para reformar la Ley de Salud Mental busca abordar las deficiencias del sistema y responder a las necesidades de pacientes y familiares.

En 2010, la Ley de Salud Mental prometía un enfoque vanguardista, pero más de quince años después, su implementación ha generado diversas críticas. Ante esta situación, el Gobierno nacional ha anunciado la presentación de un proyecto para una nueva ley que mejore la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Un Anuncio en un Contexto Complicado

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, compartió esta noticia en medio de un escándalo por vuelos privados y propiedades no declaradas, resaltando la importancia de retomar la agenda de gestión. Este impulso surge tras un encuentro con el ministro de Salud, Mario Lugones.

Escuchando a los Actores Involucrados

El Ministerio de Salud ha recopilado opiniones de familiares, pacientes y profesionales del sector, lo que ha permitido identificar dificultades concretas en la atención diaria. Este proyecto, que se espera sea presentado «en breve», pretende abordar problemáticas en la aplicación de la ley actual.

Desigualdades en el Acceso a la Salud Mental

Uno de los hallazgos más preocupantes es la desigualdad en la aplicación de la ley, con solo 16 provincias adheridas de las 23 totales. A pesar de que 18 provincias cuentan con hospitales generales que ofrecen servicios de salud mental, el acceso sigue siendo limitado, especialmente en regiones con menos recursos.

Terminología y Enfoque Mejorados

El proyecto plantea una actualización significativa, reemplazando el término “padecimiento mental” por «trastornos mentales o del comportamiento» según lo establecido por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas). Este cambio busca lograr una mayor precisión en la diagnóstica.

Un Nuevo Criterio de Riesgo

El enfoque sobre el riesgo se actualizará para centrarse en «situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física». Esto permitirá ofrecer intervenciones más oportunas y preventivas, ajustando las respuestas a las necesidades de cada paciente.

Internación: Un Recurso Excepcional

El proyecto establece que la internación seguirá siendo un recurso excepcional, aunque necesario. En casos de urgencia, los médicos psiquiatras podrán indicar internaciones involuntarias, que deberán ser evaluadas por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. La notificación judicial se extenderá de 10 a 24 horas para asegurar transparencia.

Reestructuración del Modelo de Atención

En contraste con la ley vigente, que promueve el cierre de hospitales psiquiátricos, el nuevo proyecto reconoce que este modelo no siempre es factible debido a la falta de infraestructura y personal. Actualmente, existen 30 instituciones públicas y más de 139 privadas que evidencian la necesidad de internación especializada.

Una Red de Atención Mejorada

El Gobierno propone fortalecer una red de atención en salud mental que abarque distintos niveles de complejidad, integrando hospitales especializados, servicios en hospitales generales, y recursos comunitarios. Este enfoque busca garantizar una atención adecuada y accesible a todos los ciudadanos.