Nueva Propuesta del Gobierno para Reformar la Ley de Financiamiento Universitario

El Ejecutivo argentino propone modificaciones a la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto donde busca abordar las demandas salariales y mejorar la situación de las universidades.

Un Nuevo Inicio para una Ley Controvertida

La reciente presentación de un nuevo proyecto de ley por parte del Gobierno abre un nuevo capítulo en la historia de la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de que la normativa original fue aprobada, nunca se implementó, lo que llevó a la necesidad de reformularla.

Cambios Clave en la Propuesta

Con un nuevo escenario en la composición del Congreso, el Gobierno de Javier Milei busca realizar cambios sustanciales en varios aspectos de la ley. La modificación más destacada se refiere a la retribución salarial de docentes y personal no docente en instituciones de educación superior.

Salarios y Negociaciones

La ley original, conocida como Ley 27.795, estableció que el Estado debía compensar la pérdida salarial por inflación desde diciembre de 2023, fijando incrementos del 38% para 2024 y del 14% para 2025. Sin embargo, el nuevo proyecto omite el año 2024 y solo ofrece una recuperación del 12,3% para 2025, distribuida en tres tramos.

Además, mientras la ley previa garantizaba negociaciones paritarias trimestrales con actualizaciones mensuales en línea con la inflación, el nuevo proyecto no menciona estos compromisos.

Financiamiento y Gasto Universitario

En lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades, el proyecto original contemplaba ajustes para los años 2024 y 2025, mientras que el nuevo enfoque se centra en 2026, vinculando los gastos a la inflación desde un umbral del 14,3% sin compensar lo perdido en años anteriores.

A pesar de estas omisiones, se presenta un refuerzo específico de más de 80.000 millones de pesos para los hospitales universitarios, un reconocimiento a las dificultades del sistema de salud asociado a las universidades.

Una Estrategia Judicial y Política

Con esta iniciativa, el Gobierno busca desactivar un litigio abierto por el incumplimiento de la ley anterior, eludido hasta ahora con tácticas legales. Con una nueva sensibilidad hacia el diálogo, se han convocado a los rectores de las universidades, aunque su respaldo al proyecto no fue total.

Reacciones y Críticas

A pesar del diálogo, los rectores no han avalado el nuevo proyecto. Desde la Federación de Docentes Universitarios, se exige el cumplimiento de la ley vigente, insistiendo en la necesidad de recuperar el 60% del salario perdido desde la llegada de Milei al poder.

La Federación Universitaria Argentina, por su parte, también ha manifestado su rechazo a las modificaciones, advirtiendo que afectan el espíritu de la ley original, que había logrado un consenso amplio en el sistema educativo.

Entre las preocupaciones más notables están la falta de referencia a las becas universitarias, que permanecen congeladas y no cumplen con las necesidades actuales de los estudiantes, creando un clima de incertidumbre sobre el futuro del financiamiento educativo en el país.