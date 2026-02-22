Nuevas Fechas y Servicios Afectados por la Huelga

Los controladores aéreos de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) han decidido reanudar sus medidas de protesta. La falta de avances en sus demandas salariales y laborales ha llevado a una nueva serie de paros que impactarán el servicio aéreo en todo el país.

Detalles de las medidas de fuerza

A partir del jueves 26 de febrero y hasta el 2 de marzo, los controladores implementarán un cronograma de huelgas escalonadas. Durante estos días, las interrupciones afectarán diversas franjas horarias, lo que generará complicaciones en los vuelos de las aerolíneas nacionales e internacionales.

Cronograma de paros

Las acciones incluirán paros de tres horas cada día. El primer día se detendrán servicios entre las 15:00 y las 18:00, mientras que el viernes los paros se realizarán de 19:00 a 22:00. El fin de semana, la situación seguirá con paros el sábado de 13:00 a 16:00 y el domingo de 9:00 a 12:00. Finalmente, el lunes 2 de marzo, los controladores realizarán una huelga de 5:00 a 8:00, restringiendo solo los despegues, sin afectar los vuelos en curso.

Comunicación del sindicato

El sindicato ha comunicado que el martes próximo se llevará a cabo una asamblea general para esclarecer dudas y brindar detalles sobre las medidas. Además, han hecho un llamado a todos los agremiados a permanecer unidos en la lucha por sus derechos.

Excepciones en los servicios

Como es habitual en estas situaciones, los vuelos de emergencia, los servicios sanitarios y aquellos vinculados con misiones humanitarias estarán exentos de las medidas de fuerza.

Contexto del conflicto laboral

Este conflicto surge en el marco de la conciliación obligatoria impuesta por el Gobierno, que intentó frenar un conjunto de huelgas previas. A pesar de varias reuniones entre la empresa estatal EANA y los representantes de Atepsa, no se logró alcanzar un acuerdo satisfactorio. Según el sindicato, ha pasado más de un mes sin que EANA ofrezca respuestas integrales, lo que ha llevado a la intensificación de las protestas.

Rechazo a reformas laborales

El gremio también ha manifestado su oposición a la reforma laboral discutida recientemente en el Congreso, considerándola un ataque a las condiciones laborales. En el contexto del paro general convocado por la CGT, los controladores se sumaron a las movilizaciones en defensa de sus derechos.