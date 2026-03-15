Nuevo Asesor para Luis Caputo: ¿Se Aproximan Reducciones de Tasas?

Durante el pasado fin de semana, Javier Milei volvió a manifestar su rechazo a grandes empresarios, señalando a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla con acusaciones serias. Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión económica, donde Milei se propone implementar reformas estructurales.

El economista y político Javier Milei continúa su cruzada contra figuras prominentes del mundo empresarial, dirigiendo su mirada crítica en esta oportunidad hacia Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, propietario de Fate y Aluar. A Rocca le atribuyó el apelativo de «empresario prebendario y extorsionador», insinuando que su grupo se benefició injustamente en negociaciones con las administraciones anteriores.

Milei y Su Perspectiva Económica: Ganadores y Perdedores

Milei se muestra convencido de que su plan económico traerá beneficios a la gran mayoría de los sectores, aunque reconoce que algunos podrían enfrentar dificultades. Durante una reciente entrevista, expresó: «No se puede esperar que no haya sectores que desaparezcan al implementar reformas estructurales constantes.» Así, se perfila una economía donde la adaptabilidad será crucial para el éxito de las empresas.

Preocupaciones en el Sector Bancario: Luis Caputo y su Nuevo Asesor

Los ecos de sus declaraciones resuenan en el sector financiero. Con la reciente incorporación del economista uruguayo Ernesto Talvi al equipo de Luis Caputo, se generan expectativas sobre un posible giro en la política económica. En diversas plataformas, se ha manifestado inquietud por la lenta recuperación de la economía real y la contracción en la recaudación tributaria que podría llevar al gobierno a realizar ajustes en el gasto.

Ernesto Talvi: ¿Cambio en la Estrategia Económica?

Ernesto Talvi, reconocido por su rol en la desinflación de Uruguay, ha hecho declaraciones que sugieren una inversión de la estrategia en curso. Durante entrevistas previas a su designación, comentó: «Apurar el ritmo en la lucha contra la inflación puede conllevar tasas de interés elevadas y un tipo de cambio apreciado, lo que arriesga la sostenibilidad del plan.» De esta forma, podría proponerse un enfoque más equilibrado, priorizando la recuperación antes de fortalecer la lucha contra la inflación.

Posible Reducción de Tasas de Interés: Expectativas en el Mercado

Con el panorama económico tenso, el gobierno se encuentra considerando medidas que podrían incluir una reducción de las tasas de interés para estimular la actividad económica. Aunque podría no lanzarse un conjunto de nuevas regulaciones, sí se plantea el establecimiento de mecanismos que busquen apoyar a sectores críticos, especialmente a pequeñas y medianas empresas afectadas por la actual política económica.

En este contexto, se adelanta la posibilidad de que estas pymes accedan a financiamiento más accesible a través del Banco Nación, aunque los detalles de la ejecución aún están en discusión.