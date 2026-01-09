Nuevo descubrimiento revela que nació en Tacuarembó

El Legado de Carlos Gardel: Un Nuevo Documental Aclara Su Origen

La Comisión Gardel Rioplatense ha revelado un documento que reafirma el nacimiento de Carlos Gardel en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887, cerrando debate histórico sobre su lugar de origen.

La controversia en torno a los orígenes de Carlos Gardel ha encontrado un nuevo capítulo. La Comisión Gardel Rioplatense, compuesta por destacados investigadores y gestores culturales de Uruguay y Argentina, ha difundido un hallazgo crucial: un documento que certifica que el célebre cantor nació en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887.

Un Hallazgo Revelador Este documento fue obtenido en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires el 8 de octubre de 1920, y ha sido considerado por la comisión como el resultado de un esfuerzo intenso por recorrer la controversia sobre el origen del artista.

El Dilema del Origen de Gardel Desde hace décadas, la pregunta sobre si Gardel nació en Argentina, Uruguay o incluso Francia ha persistido. Su reciente certificación acerca de un nacimiento uruguayo trae a la luz una interpretación diferente del tango: menos porteño y más rioplatense.

Descubrimiento del Acta de Nacimiento El acta, hallada en noviembre, detalla que Gardel era hijo de ciudadanos uruguayos y se encontraba indocumentado al momento de su gestión en el consulado, donde también se dio a conocer su status de artista y soltero.

El Icono del Tango y sus Mitos Conocido como el «Zorzal criollo», Gardel sigue siendo un ícono del tango, pero su origen es uno de los grandes misterios de su biografía. A pesar de su legado, las especulaciones en torno a su nacimiento han persistido, desde teorías que apuntan a Francia hasta las que defienden su natalidad en Tacuarembó.

Aspectos Legales y Nuevos Registros La versión que asegura su origen uruguayo se conoce desde hace años, señalando que Gardel era un indocumentado en su juventud. La investigación también destaca cómo su nacionalidad quedó registrada oficialmente gracias a la intervención del Registro Civil del Uruguay, lo que legitima su ciudadanía.

El Futuro de la Controversia Este documento será sometido a una pericia oficial y luego se enviará a la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica para su certificación internacional, lo que podría zanjar de una vez por todas la cuestión de su nacionalidad.