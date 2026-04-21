Nuevo recurso para que bancos obtengan rendimiento en dólares cripto

La nueva herramienta de Fireblocks permite a las instituciones generar rendimiento con sus saldos de stablecoins. ¡Descubre cómo esta innovación puede optimizar tus ingresos en el mundo cripto!

Fireblocks ha presentado Earn, una innovadora herramienta diseñada para que las instituciones puedan rentabilizar los saldos inactivos de sus stablecoins, convirtiendo el capital ocioso en una fuente de ingresos constante.

Transformando Saldos Ociosos en Oportunidades de Inversión

Este lanzamiento apunta a solucionar una problemática común en el ecosistema cripto: el manejo de grandes volúmenes de capital que quedan sin uso durante los procesos de liquidación, rebalanceo o asignación de fondos.

Con Earn, las instituciones pueden acceder a estrategias de préstamo en la cadena de bloques sin salir de la plataforma que ya utilizan para la custodia y gestión de sus activos digitales.

Conexiones Clave con Protocolos DeFi

Esta herramienta permite la conexión con importantes protocolos de finanzas descentralizadas como Aave y Morpho, las cuales son reconocidas en el ámbito del lending.

La función se lanza inicialmente con una bóveda seleccionada en Morpho y un acceso directo a los mercados de préstamos en Aave, facilitando la canalización de capital hacia oportunidades de rendimiento atractivo.

Un Contexto de Crecimiento para las Stablecoins

El lanzamiento de Earn ocurre en un ambiente donde las stablecoins siguen mostrando un fuerte crecimiento, consolidándose no solo como métodos de pago, sino también como vehículos financieros dentro del mundo cripto.

Según Fireblocks, durante 2025 la compañía procesó aproximadamente 6 billones de dólares en transferencias de stablecoins a través de más de 2,400 clientes, destacando la necesidad de monetizar esos fondos no utilizados.

Expectativas y Opiniones del CEO

Aunque la empresa ha resaltado que los rendimientos no están garantizados y pueden variar según las condiciones de mercado, el objetivo principal es activar el capital institucional que actualmente permanece sin uso y ofrecer una alternativa para generar ingresos dentro de un marco controlado.

El CEO de Fireblocks, Michael Shaulov, comentó que esta iniciativa busca combinar el acceso a las finanzas descentralizadas con los altos estándares de seguridad y control que las instituciones requieren.

Un Paso Hacia la Convergencia de Finanzas Tradicionales y Blockchain

El avance de soluciones como Earn refleja una tendencia creciente: la integración de las finanzas tradicionales con la infraestructura blockchain. Ahora, las empresas no solo custodiarán activos digitales, sino que también identificarán formas de hacerlos rendir de manera más eficiente.