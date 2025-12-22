Nuevos auditores de la AGN asumen rápidamente para evitar amparo judicial

Controversia en la Auditoría General: Nuevos Auditores Asumen en Medio de un Amparo Judicial

La reciente designación de auditores en la Auditoría General de la Nación ha generado un fuerte revuelo político. Tres nuevos funcionarios asumieron sus cargos sin esperar a que se resolviera un amparo judicial presentado por el PRO.

Este lunes, a las 11.06, Juan Ignacio Forlón, Pamela Calletti y Rita Mónica Almada tomaron posesión de sus cargos en un acto que se realizó en el Colegio de Auditores. La apresurada ceremonia parece haber sido diseñada para eludir un posible freno por parte de la Justicia.

La Controversial Ceremonia de Asunción

Los nuevos auditores fueron designados a pesar de un amparo que busca anular dichas decisiones. La directora de Actuaciones Colegiadas, Ana Salvatelli, presentó oficialmente las designaciones. En su discurso, mencionó: «Buenos Aires, 17 de diciembre de 2025, señor presidente de la Auditoría General de la Nación…»

Las firmas de los auditores se registraron apenas unas horas después de que el acuerdo político entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza estuviera consumado, confirmando la rapidez con la que se redactó la nota de designación.

La Paralización de la AGN

A pesar de que la AGN había estado paralizada por la falta de quórum, la llegada de estos tres nuevos auditores permitió abrir una sesión extraordinaria. El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, destacó que se les proporcionaría acceso a estudios concluidos para su análisis.

Pronto Inicio de Trabajo

Los nuevos auditores recibirán un total de 98 expedientes que se habían acumulado, muchos de los cuales son relevantes para proyectos financiados por el BID y el Banco Mundial. A pesar de que las negociaciones para su designación fueron tensas, ya están en funciones con nebulosas expectativas de productividad.

A medida que avanzaba el año, la falta de acuerdo político había dejado vacantes estos cargos cruciales, hasta que sorpresivamente se votaron las designaciones en la madrugada del 18 de diciembre, en medio de un ambiente de controversia.

Reacciones en el Ámbito Político

La situación ha generado reacciones adversas, especialmente entre el PRO, que argumenta que correspondería a uno de sus representantes ocupar un puesto. Ante esto, los líderes del bloque anunciaron su intención de llevar el caso a la Justicia, alegando que las designaciones no formaban parte de la agenda del Congreso.