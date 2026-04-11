Nuevos límites en cajeros: ¿Cuánto podés retirar desde abril según tu banco?

Los cajeros automáticos siguen siendo fundamentales para los argentinos en búsqueda de efectivo, a pesar del auge de las billeteras digitales. Con nuevas restricciones de retiro, conocer los límites establecidos por cada banco es clave para una gestión financiera efectiva.

Los cajeros automáticos funcionan las 24 horas, todos los días del año, ofreciendo comodidad y seguridad a la hora de retirar dinero, incluso en feriados y paros bancarios.

Topes de Extracción Diarios por Banco

Los límites de extracción varían por entidad financiera y dependen del tipo de cuenta y perfil del usuario. Aquí te ofrecemos un repaso de las cifras actuales:

Banco Nación: Permite retirar hasta $1.000.000 diarios desde sus propios cajeros.

Banco Provincia: Los titulares de Cuenta DNI pueden sacar hasta $400.000 por día. Con tarjeta de débito, el límite es de $170.000 por operación, alcanzando un máximo de $800.000 diarios en total.

Banco Ciudad: El tope es de $800.000 diarios, que puede aumentar hasta $1.200.000 usando home banking. Sin embargo, en cajeros de otras entidades, el límite desciende a $60.000.

Banco Galicia: Los clientes pueden retirar hasta $4.400.000 en total, combinando diferentes métodos. Con tarjeta de débito, el máximo es de $400.000 en cajeros y $4.000.000 en autoservicios. También hay opciones de extracciones sin tarjeta por hasta $1.000.000.

ICBC: Establece un límite de $600.000 a $800.000 en su red Banelco, con un máximo de $60.000 en cajeros de otras entidades.

Banco Macro: Permite retirar hasta $1.000.000 diarios. En operaciones sin tarjeta, el límite es de $300.000 en cajeros propios.

BBVA: Ofrece un límite de $2.000.000, siendo $800.000 en cajeros y hasta $1.200.000 sin tarjeta.

Banco Santander: Su límite es de $900.000 diarios para cuentas estándar. Para clientes Platinum o Black, el límite asciende a $1.700.000.

El Crecimiento de las Billeteras Virtuales y Supervisión de ARCA

Las billeteras digitales se han afianzado como método alternativo al efectivo, siendo utilizadas por más del 96% de los adultos en el país, según el Monitor Nacional Fintech. En Mercado Pago, por ejemplo, es posible retirar hasta $170.000 en comercios que lo acepten.

La implementación de nuevas regulaciones por parte del Gobierno, como parte del «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros», busca una mayor transparencia. ARCA ahora supervisa transferencias que superan unos determinados montos.

Si se exceden estos límites, los usuarios podrían necesitar justificar el origen de sus fondos. Los documentos válidos incluyen recibos de sueldo, declaraciones internacionales, o extractos bancarios.

Esta medida refuerza el control sobre las operaciones digitales, por lo que los usuarios deben estar preparados para presentar la documentación correspondiente si la Autoridad decide solicitarla.