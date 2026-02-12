Nuevos tratamientos innovadores contra el cáncer disponibles en el país

Avances en Tratamientos Oncológicos: Inmunoterapias Subcutáneas Revolucionan el Acceso a Pacientes en Argentina

Con la reciente aprobación de un nuevo fármaco, Argentina se posiciona a la vanguardia en el tratamiento del cáncer, introduciendo inmunoterapias que se administran a través de inyecciones, ofreciendo mayor comodidad y bienestar a los pacientes.

La semana pasada, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la primera inmunoterapia subcutánea inhibidora de PD-1 para adultos con diversos tipos de tumores sólidos. Esto incluye cáncer de pulmón metastásico, cáncer renal avanzado, cáncer gástrico, melanoma, tumores de esófago y cáncer colorrectal con inestabilidad de microsatélites.

Mecanismo de Acción de la Nueva Inmunoterapia

El nuevo fármaco actúa bloqueando señales que algunos tumores utilizan para evadir el sistema inmunológico, específicamente la señal llamada PD-1. Se suma a una tendencia que busca simplificar el proceso de tratamiento, reemplazando la tradicional administración intravenosa por una inyección subcutánea.

Comparativa con Tratamientos Anteriores

La inmunoterapia aprobada recientemente, el nivolumab, tiene una trayectoria de más de diez años en su forma intravenosa. Previamente, el atezolizumab, otro anticuerpo monoclonal, también recibió luz verde, marcando un camino hacia tratamientos más accesibles y menos invasivos.

Beneficios para los Pacientes

El Dr. Claudio Martin, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), subraya cómo estas terapias han transformado la vida de muchos pacientes, prolongando su supervivencia y mejorando su calidad de vida. La nueva inyección elimina la necesidad de visitas frecuentes a hospitales, facilitando un tratamiento más cómodo y ágil.

Acceso y Costos

Sin embargo, el acceso a estas terapias sigue siendo un tema de discusión. Si bien existen opciones de acceso, muchos pacientes enfrentan dificultades debido a los altos costos, que se asemejan a los del tratamiento intravenoso. Según informes, el precio de la versión intravenosa de esta inmunoterapia ronda los $16 millones.

Opiniones de Expertos sobre el Acceso a Tratamientos

El Dr. Diego Kaen, oncólogo del Centro Oncológico Riojano, advierte sobre la desigualdad en el acceso a estos tratamientos entre hospitales públicos y privados, resaltando la inconsistencia en la disponibilidad. A pesar de las dificultades, la esperanza reside en que estas nuevas formulaciones subcutáneas podrán facilitar el acceso a más pacientes, en especial dada su menor complejidad administrativa.

Resultados Locales y Futuro de las Inmunoterapias