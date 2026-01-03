Números ganadores de Mega Millions del 2 de enero de 2026 en EE.UU.

¡Apuesta por tus sueños! Descubre el emocionante mundo de Mega Millions

El famoso juego de lotería Mega Millions despierta la ilusión de millones. Con atractivos premios y una dinámica única, cada sorteo se convierte en una oportunidad para transformar vidas.

Premios que deslumbran

Este popular juego de lotería ofrece un total de nueve maneras de ganar, incluyendo el codiciado pozo acumulado, lo que permite que varios jugadores puedan compartir premios. Las recompensas oscilan entre los US$2 y US$1 millón, y con la opción de duplicar premios a través del Megaplier, ¡las posibilidades son aún más emocionantes!

Aspectos a considerar: Cómo participar

Para participar, el boleto tiene un costo de US$2. Sin embargo, aquellos que quieran aumentar sus ganancias pueden añadir el Megaplier por US$1, lo que les permite potencialmente duplicar su premio.

Probabilidades de ganar

Las probabilidades de lograr el pozo mayor del Mega Millions son de 1 en 302.575.350, una cifra que, aunque parece abrumadora, no detiene a los soñadores que buscan su fortuna.

Un pozo mayor sin límites

El pozo mayor de Mega Millions comienza con una asombrosa recompensa de US$20 millones. Este monto se incrementa cada vez que no hay un ganador, creando un atractivo acumulado que cautiva a los jugadores de todas partes.