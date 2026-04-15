Ofertas Especiales de Billeteras, Bancos y Aerolíneas para el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 a la vista, la competencia por captar el interés de los viajeros argentinos se intensifica. Aerolíneas y bancos lanzan promociones innovadoras para asegurar su lugar en este evento que promete mover multitudes.

Promociones Aéreas para Viajes al Mundial

Bancos y aerolíneas están apurando su estrategia frente a la cercanía del torneo mundial, buscando satisfacer el fervor de los hinchas argentinos. Aerolíneas Argentinas ha liderado la carga, anunciando tarifas promocionales hacia Estados Unidos. Los precios comienzan desde u$s686 a Miami, y aproximadamente u$s1863 a las ciudades donde competirá la selección nacional.

La oferta abarca salidas no solo desde Buenos Aires, sino también desde:

Córdoba

Rosario

Tucumán

Adicionalmente, la aerolínea implementará vuelos directos a Kansas y Dallas, y lanzará una nueva ruta entre Córdoba y Miami, que iniciará operaciones en junio con dos frecuencias semanales.

Factores que Impulsan la Demanda de Viajes

La demanda de pasajeros está impulsada por varios factores:

Tipo de cambio favorable

Mayor conectividad aérea

Cercanía geográfica de Estados Unidos

La posibilidad de ver a Messi en su último Mundial

American Airlines también se suma a la competencia, incrementando sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con un total que podría alcanzar 28 vuelos semanales.

Iniciativas Financieras para Viajar al Mundial

A medida que las aerolíneas ajustan sus planes, el sistema financiero argentino no se queda atrás. Banco Macro y Visa han lanzado una campaña que incentiva el uso de tarjetas durante el período del Mundial.

La promoción, válida hasta el 30 de abril de 2026, ofrece a los clientes que utilicen tarjetas Visa Macro acumular oportunidades para ganar uno de los 38 paquetes dobles para asistir al evento. Por cada $1.000 gastados, se suma una chance, multiplicándose si se usan billeteras digitales como:

MODO

Apple Pay

Google Pay

En un entorno donde el gasto proyectado para el Mundial es considerable, este tipo de acciones no solo estimulan el consumo, sino que también fomentan el uso de métodos electrónicos, una tendencia clave en el ámbito financiero.