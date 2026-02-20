Omar Harfuch confirma investigación de la FGR sobre resort relacionado con el CJNG

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha confirmado que se está llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre el fraude relacionado con esquemas de tiempos compartidos, vinculado al infame Cártel Jalisco Nueva Generación.

En su declaración durante la conferencia matutina del 20 de febrero, García Harfuch reveló que las autoridades están trabajando para desentrañar a todos los implicados en estas operaciones fraudulentas. Este asunto ha levantado preocupaciones en la sociedad, debido a la creciente relación entre organizaciones criminales y negocios legítimos.

Contexto del Fraude

Los esquemas de tiempos compartidos, que permiten a los consumidores comprar el uso de propiedades vacacionales por un período específico, han sido objeto de abusos, con denuncias de estafas y operaciones piramidales. La intervención del Cártel Jalisco Nueva Generación en estas prácticas ha complicado aún más la situación, alertando a los organismos de seguridad.

Acciones de Seguridad Pública

La investigación busca identificar a aquellos que se benefician ilícitamente de este tipo de fraudes. El gobierno ha enfatizado su compromiso para erradicar la corrupción en diversas facetas y proteger a los ciudadanos de situaciones engañosas que empañan la reputación de la industria turística.

Implicaciones para el Sector Turístico

La proliferación de fraudes en tiempos compartidos podría dañar la confianza de los turistas en México, afectando el flujo turístico y, por ende, la economía. Las autoridades esperan que con la investigación en curso, los responsables sean llevados ante la justicia y se restablezca la confianza de los consumidores.