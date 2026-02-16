Pagos de ANSES del 18 al 20 de febrero: Aumentos y bonos incluidos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ha revelado su calendario de pagos para febrero de 2026, prometiendo novedades significativas para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares.

Calendario de Pagos: ¿Quién Cobra del 16 al 20 de Febrero?

Durante esta semana, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, así como los titulares de asignaciones, recibirán sus pagos según la terminación de su DNI. Las fechas son las siguientes:

– DNI terminados en 5: Martes 18 de febrero

– DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 19 de febrero

– DNI terminados en 8 y 9: Jueves 20 de febrero

Es importante tener en cuenta que debido a los feriados de Carnaval, algunos pagos pueden verse alterados respecto al cronograma habitual.

Ajuste de Montos para Jubilaciones y Pensiones

Con un aumento del 2,8% aplicado en febrero, la jubilación mínima alcanza los $359.254,34, sumando un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el total a $429.254,34. Para la jubilación máxima, el monto es de $2.417.441,64, sin bono adicional.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se establece en $287.403,47, totalizando $357.403,47 con el bono.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) obtienen un incremento, alcanzando $251.478,04, o $321.478,04 con el refuerzo de $70.000.

Actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH también se actualiza, alcanzando un monto total de $129.070 por hijo. De esta suma, se paga mensualmente el 80%, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

La AUH por discapacidad se sitúa en $403.538,40, con un pago mensual de $336.282.

Las asignaciones del sistema SUAF también reflejan este ajuste, variando según el nivel de ingresos del grupo familiar.

Reclamaciones en ANSES: ¿Cuándo y Cómo Realizarlas?

Esta semana, los beneficiarios pueden iniciar reclamos si detectan discrepancias en sus liquidaciones. Los motivos más comunes incluyen:

– Falta de actualización del aumento del 2,8%.

– Errores en la liquidación del bono de $70.000.

– Descuentos no reflejados en el recibo.

– Acreditación pendiente del 20% retenido de AUH.

– Asignaciones sin actualización en la base de datos.

Para verificar la liquidación, los usuarios deben acceder a la plataforma “Mi ANSeS” con su CUIL y clave de seguridad social. Si persiste el problema, existe la opción de gestionar reclamos a través de turnos presenciales o trámites digitales.