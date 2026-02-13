Patricia en el Congreso: Enfrentando la interna oficialista y el silencio de Villarruel

Tras una maratónica sesión, la presidenta provisional del Senado, Patricia Bullrich, refuerza su rol clave tras la aprobación de la reforma laboral.

En la madrugada del miércoles 11, Patricia Bullrich, presidenta provisional del Senado, se destacó en el recinto al saludar a figuras relevantes como Karina Milei y Manuel Adorni, quienes llegaron como invitados especiales. La exministra de Seguridad, con un enfoque decidido, se posicionó rápidamente en el palco de los visitantes, evidenciando su propósito de liderar las negociaciones sobre la reforma laboral.

Una sesión maratónica con desafíos

Durante las intensas 14 horas de debate, Bullrich no dudó en moverse constantemente entre su banca y el centro de la acción. Con más de diez entradas y salidas, su esfuerzo por gestionar cambios y reanudar negociaciones fue notable. A pesar del dolor en su cintura, su compromiso fue evidente al buscar avanzar en la aprobación del proyecto.

Relaciones estratégicas en el Palacio

Al ingresar al palco, Bullrich abrazó a importantes figuras del oficialismo, como el jefe de Gabinete y el titular de la Cámara Baja, reafirmando su red de apoyo. Desde su posición, la vicepresidenta Victoria Villarruel observó cada movimiento, consciente del impacto que esto tendría en su propia autoridad.

La tarea no fue sencilla para Bullrich, quien condujo la sesión hasta la votación final, logrando una victoria clave de 42 votos a favor y 30 en contra. Finalmente, delegó la conducción en Bartolomé Abdala, presidente provisional, pero permaneció atenta para rechazar cualquier intento de modificación del proyecto.

La batalla por la reforma laboral continúa

Los abrazos efusivos de Bullrich generaron malestar en Villarruel, quien se vio desplazada como figura central en el Senado. La tensión fue palpable, pues Bullrich dejó claro que cada intento de cambio en el proyecto sería rechazado. La pelota ahora recae en la Cámara de Diputados, donde la figura de Martín Menem juega un papel crucial.

Este es solo el inicio de una saga que promete más desafíos. Con el Senado alineado, Bullrich apuntará a que el Ejecutivo extienda el periodo de extraordinarias y convoque a comisiones el próximo miércoles, anticipando una nueva sesión para el jueves, sin modificaciones al proyecto. El PRO reitera su intención de incluir billeteras virtuales, aunque enfrenta resistencia por parte de los bancos. “Haremos todo lo posible para acelerar el proceso sin cambios”, aseguran desde el oficialismo de la Cámara Baja, destacando la urgencia planteada por Bullrich.