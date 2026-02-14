Pedro Sánchez firma el lunes un acuerdo para aumentar el SMI un 3,1% en 2026

El próximo lunes marcará un hito importante en la política laboral española con la firma del acuerdo que elevará el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% para 2026.

Detalles del Acuerdo y Su Contexto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, liderará la ceremonia en el Ministerio de Trabajo, donde la ministra Yolanda Díaz sellará el acuerdo junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Este evento contará también con la presencia de otros miembros clave del gabinete, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los titulares de Educación y Derechos Sociales.

¿Qué Implica el Aumento del SMI?

Con esta decisión, el salario mínimo alcanzará los 1.221 euros brutos mensuales dividiendo en 14 pagas. Este incremento, que representa un aumento de 37 euros al mes, se implementará de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2026.

Reacciones de la Patronal y el Gobierno

A pesar de la importancia del acuerdo, la CEOE-Cepyme ha expresado su desacuerdo con el aumento y ha decidido desvincularse del pacto, argumentando que el Gobierno no consideró su solicitud para ajustar los contratos públicos a este alza.

El Proceso de Implementación

El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a avanzar rápidamente, esperando la aprobación del real decreto necesario antes de finalizar febrero. Esta acción es parte de una serie de aumentos anuales que el Gobierno puede establecer mediante real decreto tras consultar a los sindicatos y la patronal, sin necesidad de convalidación por parte del Congreso.