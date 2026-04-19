Pedro Sánchez solicitará a la UE romper lazos con Israel: ‘Desaprobamos las acciones de su Gobierno’

El presidente Pedro Sánchez llegó a Gibraleón este domingo para apoyar a María Jesús Montero, candidata a la presidencia de la Junta, en el inicio de la campaña electoral en Andalucía.

A pesar de las encuestas que favorecen al actual presidente andaluz, Juanma Moreno, Sánchez busca movilizar a sus bases mientras promueve un mensaje claro: la defensa de los valores de la Unión Europea frente a las acciones del gobierno israelí.

Un llamado a la acción en Europa

Durante su intervención, Sánchez anunció que el Gobierno español planteará nuevamente a la Unión Europea la ruptura del Acuerdo de Asociación con Israel. “No podemos permitir que un país que vulnera el derecho internacional sea considerado socio”, afirmó, enfatizando que esta postura no implica un conflicto con el pueblo israelí, sino con su gobierno actual.

Cruce de declaraciones sobre servicios públicos

Sánchez también criticó la gestión de Moreno, resaltando la importancia de proteger y dignificar el Estado del bienestar. “Los andaluces se enfrentan a la elección entre defender la sanidad pública o ceder a la privatización”, explicó el líder socialista.

La sanidad en el centro del debate

Montero, quien ha dicho que su primera medida será garantizar que los ciudadanos no esperen más de 24 horas para ser atendidos, también hizo mención a las críticas sobre la gestión sanitaria de Moreno, en especial el escándalo sobre el cribado de cáncer de mama. “Es imperativo priorizar la salud pública”, concluyó.

Un inicio complicado para la precampaña

El comienzo de la precampaña socialista debería haber sido un evento destacable con la presencia de varios expresidentes andaluces. Sin embargo, el acto fue cancelado debido al fallecimiento de Gracia Sánchez, esposa de un exdirigente del partido.