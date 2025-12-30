Pérgolas y Quinchos: Diseña tu Espacio al Sombra

Cuando el calor del verano aprieta, crear refugios de sombra no es solo una necesidad, sino una oportunidad para rediseñar nuestros espacios. Conoce ejemplos que combinan confort y estética.

Con el aumento de las temperaturas veraniegas, diseñar áreas sombreadas en nuestras viviendas se ha vuelto esencial. Estos espacios no solo permiten disfrutar del aire libre, sino que también ayudan a regular la temperatura interna de nuestras casas. A continuación, exploramos ejemplos que ofrecen tanto confort como un atractivo visual impresionante.

Innovación en diseño: la casa en Asunción

“Entendimos que el espacio intermedio es el corazón de una vivienda, ideal para recibir y compartir momentos”, destacan los arquitectos del estudio Equipo de Arquitectura, responsables de una espectacular casa en Asunción, Paraguay.

La entrada principal da paso a un acogedor comedor junto a un jardín interno, donde la hamaca paraguaya se convierte en la protagonista. Federico Cairoli

Escenarios de convivencia

El amplio comedor, dispuesto al ingreso, se asemeja a un típico quincho argentino, pero con un giro único: aquí se disfruta de las vistas del verde.

Estructura diseñada para el confort

La vivienda, ubicada en un lote angosto, está organizada en dos áreas, centradas por un jardín que presenta un imponente árbol de mango como protagonista.

El mobiliario exterior está diseñado para integrarse perfectamente con el entorno, creando un espacio armonioso. Federico Cairoli

Funcionalidad y diseño

La segunda sección de la vivienda alberga un living con cocina integrada y un dormitorio. Los cerramientos rebatibles permiten adaptar el espacio según las circunstancias, brindando versatilidad y confort.

Estética que destaca

En el PH de la DJ Elisa, los mosaicos calcáreos fueron seleccionados para resaltar un patio angosto que aporta amplitud al living y la cocina.

La piscina, diseñada con atención al detalle, no solo es funcional sino también un elemento decorativo, asegurando su belleza incluso en invierno. Noi Estudio

La piscina, revestida con un elegante patrón marroquí, se complementa con un cantero que realza la vista desde la planta baja.

Un toque colonial

La decoradora Victoria Saiach plasma su estilo en su hogar de Corrientes, donde la estética colonial se manifiesta a través de techos altos y amplias galerías.

Vista desde la cocina con un enfoque en los detalles funcionales y decorativos. Maia Croizet

Toques personales

“Mi objetivo es lograr espacios cálidos y sencillos, alejados de excesos. Aquí disfruto de la simplicidad”, comparte Victoria durante nuestra visita.

Opciones modernas y duraderas

Para quienes buscan materiales de bajo mantenimiento, el WPC (compuesto tecnológico de madera y plástico) se presenta como una excelente alternativa. El estudio MG Arquitectas lo eligió para un departamento en Cañitas, buscando añadir un quincho abierto.

El uso de WPC promete durabilidad y estética, ideal para los nuevo hogares. Gentileza: MG Arquitectas

Diseño funcional en menos de una semana

“Propusimos una pérgola liviana y materiales oscuros que se integraran perfectamente al entorno, todos montados en menos de una semana”, explica Agustina Giambelucca, socia de la firma.