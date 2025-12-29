Pesca Familiar en Concordia: Disfruta de Pacúes en un Lago Perfecto para Niños

En la previa a Navidad, un viaje a Concordia prometía ser una salida épica en busca de dorados. Sin embargo, el clima sorprendió y nos llevó a descubrir una joya oculta: un complejo turístico ideal para la pesca recreativa.

El destino fue Cristal del Lago, un espectacular complejo turístico en Concordia, que cuenta con un lago artificial exclusivo para la pesca de pacúes. Este lugar se presenta como el único reservorio de pacú en la ciudad, ofreciendo un espacio perfecto para quienes buscan disfrutar de un día en contacto con la naturaleza y con la familia. Además del pacú, el lago alberga tarariras de gran tamaño y carpas, lo que amplía las opciones de pesca.

Un Espacio Familiar Único

Cristal del Lago se erige como el escenario perfecto para una jornada familiar. El complejo ofrece piscinas, áreas de descanso, propuestas gastronómicas tentadoras y un ambiente de atardecer espectacular, junto a botes a pedal para una experiencia completa. Esta mezcla de diversión, naturaleza y pesca crea un entorno seguro y atractivo para todas las edades.

La Experiencia de Pesca

Arribamos al lago alrededor de las 10 de la mañana, bajo un cielo soleado con amenaza de tormentas. A pesar de las inclemencias, decidimos aprovechar el día y enfocarnos en la pesca de pacúes. Este pez, famoso por su habilidad y desconfianza, se encuentra en cardúmenes y es sensible a los ruidos. Después de varios intentos y cambios de técnica, encontramos el éxito utilizando tomates cherry como carnada. El primer pique fue emocionante, pero el pez se soltó justo antes de ser atrapado. Después de un tiempo, la paciencia rindió frutos y finalmente logramos capturar un hermoso ejemplar. Mi compañero no se quedó atrás y también consiguió su pacú, convirtiendo el día en una auténtica aventura de pesca.

Equipamiento y Estrategia

Optamos por cañas de 15 a 20 libras, acompañadas por reeles frontales y rotativos, ideales para esta modalidad. Aunque es un lago artificial, la emoción de pelear con un pacú es completamente auténtica y demanda atención en cada captura.

Una Nueva Opción en Concordia

Cristal del Lago se consolida como una alternativa novedosa en Concordia, ideal para aquellos que desean disfrutar de la pesca sin renunciar a la comodidad y la diversión en familia. En especial durante el verano, este lugar permite combinar relax, actividades acuáticas y, por supuesto, la pesca.