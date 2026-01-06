Pico y Placa en Bogotá: Restricciones Vehiculares para el Martes 6 de Enero

Entérate de las Nuevas Reglas del Pico y Placa en Bogotá: Todo lo que Necesitas Saber
La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha actualizado las normas del Pico y Placa para optimizar la circulación vehicular en la capital. Descubre todos los detalles que te permitirán evitar sanciones y mejorar tu movilidad.
El Pico y Placa es un programa que regula el tránsito en Bogotá, diseñado para mitigar el tráfico y reducir la contaminación. Desde 1998, su implementación ha sido clave para el ordenamiento del tráfico en la ciudad. A continuación, conocerás los pormenores de este sistema y cómo afecta tu movilidad.
Detalles del Pico y Placa para el 6 de enero de 2026
Este martes, los vehículos particulares cuyos números de placa terminen en 1, 2, 3, 4 o 5 no podrán circular. En cambio, los que terminen en 6, 7, 8, 9 o 0 están prohibidos los días impares. Recuerda que los taxis tendrán restricciones diferentes, con números de placa 5 y 6 prohibidos hoy.
Horario de Restricciones
Las restricciones para los vehículos particulares comenzarán a las 6:00 a.m. y se extenderán hasta las 9:00 p.m. Los taxis y vehículos de servicio especial no pueden circular desde las 5:30 a.m. Además, los vehículos de carga tienen horarios de restricción específicos, de 6:00 a 8:00 a.m. y de 5:00 a 8:00 p.m.
Excepciones y Alternativas
Existen diversas excepciones para aquellos vehículos que pueden circular sin restricciones, incluyendo: vehículos eléctricos, híbridos, aquellos destinados a servicios de emergencias y otros autorizados por la Secretaría de Movilidad. Es importante que estos vehículos estén registrados para beneficiarse de estas condiciones.
Pico y Placa Solidario
Los conductores también tienen la opción de optar por el Pico y Placa Solidario, un programa que permite el tránsito libre a cambio de una contribución económica destinada al transporte público. Este permiso es ideal para quienes requieren movilidad todos los días.
Pico y Placa Regional: A tener en cuenta
Adicionalmente, se aplica el Pico y Placa Regional en los últimos días de los puentes festivos en las entradas a la ciudad, con horarios específicos para placas pares e impares. Las sanciones por violar las normas llegan a ser elevadas, con multas que pueden alcanzar los 522.900 pesos colombianos.
Corredores de Ingreso a Bogotá
Los puntos de acceso a la ciudad afectados por este sistema son:
- Autopista Norte, desde el peaje Andes hasta el portal Norte.
- Autopista Sur, desde Soacha hasta la avenida Boyacá.
- Avenida Centenario, desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali.
- Avenida Calle 80, entre el puente de Guadua y el portal 80.
- Avenida Carrera 7, desde la calle 245 hasta la calle 183.
- Y otras vías estratégicas hacia la capital.
Es fundamental estar al tanto de las restricciones y excepciones para evitar inconvenientes en tu desplazamiento por la ciudad. Mantente informado para disfrutar de una movilidad más fluida en Bogotá.