Pico y Placa en Bogotá: Restricciones Vehiculares para el Martes 6 de Enero

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha actualizado las normas del Pico y Placa para optimizar la circulación vehicular en la capital. Descubre todos los detalles que te permitirán evitar sanciones y mejorar tu movilidad.

El Pico y Placa es un programa que regula el tránsito en Bogotá, diseñado para mitigar el tráfico y reducir la contaminación. Desde 1998, su implementación ha sido clave para el ordenamiento del tráfico en la ciudad. A continuación, conocerás los pormenores de este sistema y cómo afecta tu movilidad.

Detalles del Pico y Placa para el 6 de enero de 2026

Este martes, los vehículos particulares cuyos números de placa terminen en 1, 2, 3, 4 o 5 no podrán circular. En cambio, los que terminen en 6, 7, 8, 9 o 0 están prohibidos los días impares. Recuerda que los taxis tendrán restricciones diferentes, con números de placa 5 y 6 prohibidos hoy.

Horario de Restricciones

Las restricciones para los vehículos particulares comenzarán a las 6:00 a.m. y se extenderán hasta las 9:00 p.m. Los taxis y vehículos de servicio especial no pueden circular desde las 5:30 a.m. Además, los vehículos de carga tienen horarios de restricción específicos, de 6:00 a 8:00 a.m. y de 5:00 a 8:00 p.m.

Excepciones y Alternativas

Existen diversas excepciones para aquellos vehículos que pueden circular sin restricciones, incluyendo: vehículos eléctricos, híbridos, aquellos destinados a servicios de emergencias y otros autorizados por la Secretaría de Movilidad. Es importante que estos vehículos estén registrados para beneficiarse de estas condiciones.

Pico y Placa Solidario

Los conductores también tienen la opción de optar por el Pico y Placa Solidario, un programa que permite el tránsito libre a cambio de una contribución económica destinada al transporte público. Este permiso es ideal para quienes requieren movilidad todos los días.

Pico y Placa Regional: A tener en cuenta

Adicionalmente, se aplica el Pico y Placa Regional en los últimos días de los puentes festivos en las entradas a la ciudad, con horarios específicos para placas pares e impares. Las sanciones por violar las normas llegan a ser elevadas, con multas que pueden alcanzar los 522.900 pesos colombianos.

Corredores de Ingreso a Bogotá

Los puntos de acceso a la ciudad afectados por este sistema son:

Autopista Norte, desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur, desde Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario, desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali.

Avenida Calle 80, entre el puente de Guadua y el portal 80.

Avenida Carrera 7, desde la calle 245 hasta la calle 183.

Y otras vías estratégicas hacia la capital.

Es fundamental estar al tanto de las restricciones y excepciones para evitar inconvenientes en tu desplazamiento por la ciudad. Mantente informado para disfrutar de una movilidad más fluida en Bogotá.