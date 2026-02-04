Planas: La economía marina en España crea un millón de empleos y mueve 36.000 millones

España se consolida como líder en la economía azul de la UE

En un reciente evento, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó el papel crucial de España en la «economía azul», subrayando su capacidad de generar empleo y valor en el sector marítimo.

Durante la clausura de la jornada «Pesca y acuicultura en España: economía azul del mar a la mesa», el ministro enfatizó que España es un referente en la Unión Europea, con más de un millón de empleos directos e indirectos relacionados con esta economía, que aporta un valor de 36.000 millones de euros al país.

Primera potencia en el sector azul

Planas mencionó que España lidera el empleo en el sector azul y ocupa el segundo puesto en términos de valor añadido. Esta categoría no solo incluye la pesca, sino también diversas actividades marítimas, evidenciando la relevancia del mar en la economía nacional.

La pesca y su impacto en la economía

El ministro destacó que España es la principal potencia pesquera de la UE, con 31.000 puestos de trabajo directos y 150.000 indirectos. Este sector no solo aporta recursos, sino que también es crucial para la cultura gastronómica y el desarrollo territorial del país.

Innovación y sostenibilidad

Planas resaltó la importancia de la innovación y la digitalización dentro de la economía azul, elementos que permiten crear un sistema más eficiente y competitivo. Además, mencionó la bioeconomía como una palanca fundamental para alcanzar metas sostenibles y efectivas.

Fomento de la gastronomía española

El próximo lunes, el ministerio presentará un plan estratégico para promover y fortalecer la gastronomía española a nivel mundial, integrando la dimensión culinaria de la pesca en una estrategia más amplia de alimentación nacional.