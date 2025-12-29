Plazo Fijo: Tasas de los Principales Bancos en la Última Semana de Diciembre 2025

¿Dónde Investir Tu Dinero? Las Mejores Tasas de Plazo Fijo en Argentina

Los ahorristas argentinos buscan refugios seguros para sus pesos, y el plazo fijo se reafirma como una de las opciones más atractivas del mercado. A continuación, te contamos las tasas más competitivas ofrecidas por los principales bancos.

Las Tasas de Plazo Fijo que Dominan el Mercado

Las tasas nominales anuales (TNA) que los bancos publican son clave para quienes desean maximizar sus ahorros en un plazo fijo a 30 días. Según los últimos datos del Banco Central, estas son las tasas disponibles al 29 de diciembre de 2025.

Bancos Tradicionales y sus Tasas Actuales

Banco de la Nación Argentina: 23.5%

Banco Santander: 21%

Banco de Galicia: 21%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22%

Banco BBVA: 21%

Banco Macro: 27%

Banco Credicoop: 23%

Banco ICBC: 23.5%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20.5%

Bancos Alternativos con Tasas Atractivas

Otras entidades en el mercado, como Banco BICA, Banco CMF, Banco Meridian, Banco VOII y Crédito Regional, están ofreciendo tasas superiores, incluso cercanas o por encima del 28% para depósitos online.

Consejos para Considerar Antes de Abrir un Plazo Fijo

A continuación, algunas recomendaciones para aprovechar al máximo esta alternativa de inversión:

Simplifica tu Inversión

Guardar dinero en casa no produce intereses. Un plazo fijo es una opción simple y segura que genera un retorno claro a través de la tasa de interés establecida.

Investiga las Mejores Tasas

Verifica las tasas disponibles en Home Banking, ya que muchas veces son más competitivas que las ofrecidas en sucursales físicas.

Considera el Plazo de Inversión

Valores más altos suelen ofrecer mejores tasas. Si no necesitas el dinero en 30 días, investiga las tasas para plazos más largos como 60, 90 o incluso 180 días.

Examina el Seguro de Garantía

Ten en cuenta que los plazos fijos con tasas especiales pueden no estar cubiertos por el Seguro de Garantía de Depósitos.

Evalúa el Monto de tu Inversión

Generalmente, a mayor inversión, más interesante se vuelve la tasa que el banco está dispuesto a ofrecer. El monto mínimo suele ser de $1,000.

Opciones en Diversas Divisas

Puedes optar por plazos fijos en pesos o dólares, con tasas diferenciales según la divisa.

Paciencia y Seguridad

Es clave que solo inviertas en plazos fijos si estás seguro de que no necesitarás el dinero hasta el vencimiento, porque permanecerá inmovilizado.

Compensabilidad y Flexibilidad

Los plazos fijos en pesos son compensables, lo que permite mayor versatilidad al momento de movilizar tu inversión en diferentes entidades bancarias.

Compara Antes de Decidir

Siempre es conveniente comparar tasas entre diferentes bancos para obtener la mejor opción.