Policía condena el ‘vergonzoso’ comportamiento de aficionados de Celtic y Rangers en enfrentamientos en Ibrox

Los desmanes ocurridos al término del partido de cuartos de final de la Copa de Escocia entre Rangers y Celtic han llevado a la condena de las autoridades, con varias detenciones ya efectivas.

Un Final Tenso en Ibrox

La jornada culminó en caos en el estadio Ibrox, donde las tensiones entre los aficionados de ambos clubes estallaron tras el pitido final. La jefa de la policía, Kate Stephen, calificó la actuación de algunos hinchas como “vergonzosa”, enfatizando la necesidad de que toda la comunidad futbolística y la sociedad en su conjunto la condenen.

Acciones de la Policía y Arrestos

Tras la violación del orden, se han realizado múltiples arrestos, mientras que la policía escocesa iniciará una exhaustiva investigación en colaboración con los clubes involucrados y la Asociación Escocesa de Fútbol. Stephen comentó que “los oficiales y los asistentes se enfrentaron a un hostigamiento extremo y violencia, con muchos individuos armados con objetos diseñados para causar daño.”

Graves Incidentes en el Estadio

Esta lamentable situación resultó en varias lesiones tanto a oficiales como a miembros del público. En total, 7,500 hinchas de Celtic estaban presentes en Ibrox, donde recibieron más entradas que en cualquier otro encuentro desde 2018, adentrándose en la Broomloan Road Stand tras la celebración de su victoria en la tanda de penales.

Una Invasión que Marcará la Temporada

El partido, que culminó en un empate sin goles, vio a los hinchas de Celtic invadir el campo después de que su equipo se impusiera 4-2 en los penales. Este desbordado festejo generó una respuesta por parte de los aficionados de Rangers, que también se lanzaron al campo, lo que obligó a la policía y a los stewards a establecer una barrera.

Investigaciones en Curso

Las autoridades han indicado que se investigarán también los incidentes ocurridos antes del partido, cuando algunos aficionados accedieron a la Broomloan Road sin entradas, lo que provocó retrasos en la operación de seguridad. “Instamos a cualquier persona que tenga información sobre los desordenes a que se comunique con la policía al 101,” agregó Stephen.