¿Por qué ARCA Puede Congelar Tu Cuenta Sin Bloquear el CUIT?

ARCA, anteriormente conocida como AFIP, ha decidido modificar las sanciones sobre el CUIT, generando un impacto directo en los contribuyentes argentinos. Aunque parece una mejora, las nuevas medidas son más estrictas y podrían afectar tus finanzas.

En un esfuerzo por “desburocratizar” la relación con los contribuyentes, ARCA ha suspendido el bloqueo del CUIT por trámites menores como la falta de actualización del domicilio fiscal electrónico. Sin embargo, esta decisión presenta un cambio significativo en la vigilancia, ya que se implementa un monitoreo de fondos en tiempo real que es más agresivo.

La preocupación actual en el sistema financiero no gira en torno a la suspensión del CUIT, sino al congelamiento de saldos en billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá. ARCA ha establecido un sistema que cruza los datos de ingresos declarados con las transacciones bancarias y de billeteras de manera inmediata, activando alertas de “inconsistencia” que pueden bloquear la operativa hasta que el usuario presente documentación adecuada.

¿Qué Activa el «Semáforo Rojo» de ARCA?

A diferencia de los bloqueos manuales de antes, ahora el proceso es algorítmico.

Existen varios factores que podrían poner a un usuario en la mira:

Transferencias que superan el límite mensual: Si no estás registrado y tus ingresos sobrepasan los topes establecidos (que se ajustan por inflación), la alerta es automática.

Multitransferencias: Recibir numerosos montos pequeños de diferentes CUITs sin una actividad de venta declarada.

Depósitos en efectivo: Las recargas de saldo elevadas en puntos de venta sin justificación de ingresos se consideran una señal de alarma para el organismo.

CUIT: ¿Una Nueva Libertad?

La reciente noticia sobre la eliminación de sanciones al CUIT ha provocado una falsa sensación de seguridad entre los contribuyentes.

“Que ARCA no bloquee tu CUIT no significa que no pueda solicitarte prueba de un movimiento de $2 millones realizado el lunes”, advierten especialistas contables. Si el algoritmo identifica que un monotributista de Categoría A está realizando movimientos propios de una Categoría J, la respuesta no será un bloqueo del CUIT, sino la emisión de una alerta de “inconsistencia sistémica” que resultará en la retención preventiva de fondos.

Consejos para Evitar el Bloqueo de Fondos

Para moverte con agilidad en este nuevo panorama, los expertos sugieren seguir estos tres pasos:

Facturar todo: La facturación de productos o servicios es la mejor forma de blindarse ante reportes de las billeteras.

Declarar el origen de los ingresos: Guarda comprobantes o captura de operaciones al vender bienes, como una bicicleta usada.

Sincronizar ingresos: Asegúrate de que todos los fondos que ingresan a tu billetera correspondan a lo declarado ante el fisco.

Este 2026 marca el fin del «castigo por el trámite», pero también da inicio a una era de «vigilancia por el dato». Ahora, ARCA no solo evita bloquear tu CUIT por un simple error administrativo; también monitorea cada transferencia y operación que realizas. Mantener un control estricto de tu situación fiscal se ha vuelto esencial para proteger tu dinero digital.