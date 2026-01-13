Precio Actualizado del Tesla Cybertruck Usado en EE. UU. – Enero 2026

El icónico Cybertruck de Tesla ha cautivado la atención en Estados Unidos. Si estás considerando la compra de uno, tanto nuevos como de segunda mano, aquí te traemos toda la información que necesitas sobre precios y disponibilidad para 2026.

En el ámbito del mercado de vehículos eléctricos, el Cybertruck se ha posicionado como una opción destacada. Para principios de 2026, los modelos usados se ofrecen desde un precio aproximado de US$75.000, según las publicaciones más recientes.

Precios de Cybertruck Usados: Lo que Debes Saber

Las referencias de precios provienen de la plataforma Carfax, donde actualmente se pueden encontrar anuncios de Cybertruck por un valor medio de US$75.000. Este precio se basa en 113 ofertas disponibles en la plataforma.

El Cybertruck usado se puede encontrar alrededor de US$75.000 tesla.com

Variaciones en Precios Según Características

Los precios de estos vehículos pueden oscilar significadamente dependiendo de características específicas. Por ejemplo, en Orlando, Florida, un anuncio ofrece un Cybertruck a US$70.999, mientras otro similar se vende por US$87.944. Esto muestra cómo las especificaciones y condiciones de cada modelo impactan en el precio final.

Factores a Considerar en la Compra

Al momento de adquirir un Cybertruck, es fundamental considerar aspectos como el año de fabricación, el kilometraje recorrido y la variante del modelo. Esta información puede influir considerablemente en la tasación del vehículo.

Modelos Nuevos: Precios Fijos de Tesla

A diferencia del mercado de usados, Tesla ofrece precios establecidos para sus vehículos nuevos. Según su sitio web, los precios de los modelos nuevos de Cybertruck son fijos y se presentan en un solo pago. Sin embargo, también existen opciones de financiamiento.

Si decides optar por financiamiento, Tesla propone planes de pago mensual. Por ejemplo, el Cybertruck All-Wheel Drive podría costar alrededor de US$1199 al mes, y el modelo Cyberbeast, aproximadamente US$1747 mensuales, siempre bajo condiciones de excelente crédito.

Diferentes modelos de Cybertruck ofrecen características únicas

Características Distintivas de Cada Modelo

Aunque ambos modelos comparten muchas características, la versión Cyberbeast destaca por su desempeño mejorado en aspectos como velocidad de carga y aceleración.

Cabe mencionar que Tesla también comercializaba el modelo Cybertruck Long Range por US$69.990, pero se discontinuó en noviembre de 2025.

Capacidades del Cybertruck

Tesla promueve al Cybertruck como un vehículo versátil, ideal tanto para condiciones externas adversas como para el uso diario en la ciudad. Se resaltan sus múltiples capacidades y especificaciones, que lo convierten en una opción atractiva para los consumidores.