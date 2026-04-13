Precio del Euro Hoy: Lunes 13 de Abril

¿Cuánto vale el euro y dólar blue hoy, 13 de abril? ¡Entérate de todas las cifras!

Este 13 de abril, los números del euro y el dólar blue marcan la pauta en el mercado argentino. Descubre las cotizaciones más relevantes de hoy.

Cotización del euro blue en la jornada

En la fecha de hoy, el euro blue se posiciona en $1.716,75 para su compra, mientras que para la venta alcanza $1.651,75. Esta divisa informal tiende a ser más cara que la oficial, reflejando un contexto financiero que ha cambiado con la política de “sinceramiento” del mercado.

El euro oficial también tiene sus cifras

De acuerdo a los datos del Banco de la Nación Argentina, el euro oficial cotiza hoy a $1.550,00 para la compra y $1.650,00 para la venta, siendo estos valores fijados por el sistema bancario.

Euro tarjeta: el costo para viajantes

El euro tarjeta, utilizado por los viajeros, se encuentra operando en $2.168,26 para la compra y $1.573,62 para la venta. Estos valores son clave para quienes planean usar su tarjeta en el extranjero.

Cotización del euro blue a la fecha

Cotización en diferentes bancos argentinos

Hoy, el euro presenta las siguientes cotizaciones en diversos bancos:

Banco Ciudad: $1.565,00 compra y $1.665,00 venta.

Banco Nación: $1.550,00 compra y $1.650,00 venta.

Banco Supervielle: $1.562 compra y $1.658 venta.

Banco Francés: $1.600 compra y $1.660 venta.

El dólar blue en el mercado paralelo

En el ámbito del dólar blue de hoy, se cotiza a $1.375,00 para compra y $1.390,00 para venta. Este valor elevado en el mercado paralelo refleja la diferencia que existe con respecto al dólar oficial.

Recordemos que el dólar blue es la divisa que circula en el mercado informal y su precio tiende a ser mayor que el oficial, basado en la realidad económica actual.