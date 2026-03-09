Precio del petróleo supera los $100 por barril por primera vez desde 2022 debido a la guerra en Irán

Los precios del petróleo han alcanzado los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, impulsados por la creciente tensión derivada del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, lo que ha desestabilizado los mercados globales y llevado a economías líderes a tomar medidas ante la crisis de suministro energético.

Un conflicto que sacude el mercado energético

El reciente aumento de la violencia en Medio Oriente ha elevado las preocupaciones acerca de un posible desabastecimiento prolongado de petróleo. Este fin de semana, al menos cinco instalaciones energéticas en Teherán fueron atacadas, generando imágenes “apocalípticas” en la capital iraní. Ante esta situación, la compañía nacional de petróleo de Kuwait anunció una reducción preventiva en su producción debido a los ataques en represalia por parte de Irán.

El estrecho de Ormuz y su importancia estratégica

El estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales del mundo donde transita alrededor del 20% del petróleo y gas natural por mar, ha estado prácticamente cerrado durante una semana, lo que ha acentuado la crisis en el suministro.

Aumento significativo en los precios del petróleo

El crudo Brent, referente internacional, llegó a alcanzar los 119,50 dólares por barril, marcando un incremento del 29% al inicio de la semana en los mercados asiáticos. Este aumento supera el umbral psicológico de 100 dólares por barril por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania.

Sin embargo, el aumento se moderó después de que los ministros de finanzas del G7 discutieran una posible liberación conjunta de reservas de petróleo para controlar el alza de precios. A medida que avanzó el día, el precio del crudo Brent se estabilizó en 108,32 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) también vio un incremento significativo, alcanzando los 105,35 dólares por barril.

Las reacciones del mercado y las advertencias de Irán

El expresidente Donald Trump describió el aumento de los precios como «un pequeño precio a pagar» por la seguridad global, afirmando que los costos descenderán una vez que se resuelva la amenaza nuclear de Irán. Por su parte, el régimen iraní advirtió que los ataques podrían hacer que los precios continúen en aumento, sugiriendo que “si están dispuestos a tolerar el petróleo a más de 200 dólares por barril, sigan adelante con esta estrategia”.

Impacto en las bolsas de valores y la economía global

Los mercados bursátiles en Europa experimentaron caídas significativas el lunes, con el índice FTSE 100 del Reino Unido perdiendo un 1,9%. En Asia, el índice Nikkei 225 de Japón cayó un 5%, mientras que el índice ASX 200 de Australia terminó con una baja del 2,9%. Además, la Petrolera estatal de Bahréin declaró fuerza mayor en sus envíos tras un ataque iraní que incendió su refinería, lo que agrega más turbulencia a los mercados.

Medidas emergentes en respuesta a la crisis energética

Con la preocupación por un posible déficit global de petróleo, los países asiáticos, dependientes de suministros del Medio Oriente, están adoptando medidas rápidas para mitigar la crisis. Por ejemplo, Corea del Sur ha impuesto un límite a los precios del combustible por primera vez en tres décadas, mientras que Bangladesh ha decidido cerrar universidades y adelantar las vacaciones de Eid al-Fitr como estrategia para conservar energía y combustible.