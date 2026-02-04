Precios de Nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion (Miércoles 4 de febrero de 2026)

Nuevo Aumento en los Combustibles: ¿Cómo Impactará tu Bolsillo?
El Gobierno ha oficializado una reciente subida en los impuestos a los combustibles, generando un aumento notorio en los precios de la nafta y el gasoil a partir del 1 de febrero de 2026. Esta medida busca impulsar un crecimiento económico sostenible.
Aumento de Impuestos a los Combustibles
La administración nacional ha publicado el Decreto 74/2026, firmado por Javier Milei y otros funcionarios, que establece un incremento de $16,773 por litro en las naftas, además de un ajuste adicional de $1,027 relacionado con el impuesto al dióxido de carbono. Estos cambios se implementarán desde el 1 de febrero próximo.
Próximos Ajustes en la Tarifas
A partir del 1 de marzo de 2026, la Secretaría de Energía aplicará otros aumentos que habían sido postergados y que corresponden a tres trimestres de 2025, a menos que se decida una nueva dilación.
Tarifas de Combustibles en CABA
Es fundamental conocer los precios al día de las diferentes opciones de combustible en la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, los valores de las principales estaciones de servicio:
Nafta y Gasoil de YPF
Nafta Súper: $1.708 por litro
Infinia (Premium): $1.893 por litro
GNC: $579,90 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1.955 por litro
Diesel 500: $1.819 por litro
Precios de Shell
Nafta Súper: $1.770 por litro
V-Power Nafta: $1.999 por litro
GNC: $499,90 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1.688 por litro
V-Power Diesel: $2.071 por litro
Combustibles de Axion Energy
Axion Súper: $1.774 por litro
Quantium: $1.989 por litro
GNC: $590 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $1.728 por litro
Quantium Diesel X10: $1.908 por litro
precios de la Nafta en Puma
Nafta Súper: $1.629 por litro
Max Premium: $1.897 por litro
GNC: $497 por metro cúbico
Puma Diesel: $1.683 por litro
Ion Puma Diesel: $1.901 por litro