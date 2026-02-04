Precios de Nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion (Miércoles 4 de febrero de 2026)

El Gobierno ha oficializado una reciente subida en los impuestos a los combustibles, generando un aumento notorio en los precios de la nafta y el gasoil a partir del 1 de febrero de 2026. Esta medida busca impulsar un crecimiento económico sostenible.

Aumento de Impuestos a los Combustibles

La administración nacional ha publicado el Decreto 74/2026, firmado por Javier Milei y otros funcionarios, que establece un incremento de $16,773 por litro en las naftas, además de un ajuste adicional de $1,027 relacionado con el impuesto al dióxido de carbono. Estos cambios se implementarán desde el 1 de febrero próximo.

Próximos Ajustes en la Tarifas

A partir del 1 de marzo de 2026, la Secretaría de Energía aplicará otros aumentos que habían sido postergados y que corresponden a tres trimestres de 2025, a menos que se decida una nueva dilación.

Precios de la nafta y el gasoil en los surtidores de CABA

Tarifas de Combustibles en CABA

Es fundamental conocer los precios al día de las diferentes opciones de combustible en la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, los valores de las principales estaciones de servicio:

Nafta y Gasoil de YPF

Nafta Súper: $1.708 por litro

Infinia (Premium): $1.893 por litro

GNC: $579,90 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.955 por litro

Diesel 500: $1.819 por litro

Precios de Shell

Nafta Súper: $1.770 por litro

V-Power Nafta: $1.999 por litro

GNC: $499,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.688 por litro

V-Power Diesel: $2.071 por litro

Combustibles de Axion Energy

Axion Súper: $1.774 por litro

Quantium: $1.989 por litro

GNC: $590 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.728 por litro

Quantium Diesel X10: $1.908 por litro

precios de la Nafta en Puma

Nafta Súper: $1.629 por litro

Max Premium: $1.897 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.683 por litro

Ion Puma Diesel: $1.901 por litro