Premios: Horario, Nominados, Presentadores y Dónde Ver en Vivo

Este domingo, la estrella de Hollywood brillará en la esperada entrega de los Globos de Oro 2025, donde se premiará lo mejor del cine y la televisión. ¡Conoce a los favoritos y no te pierdas los detalles!

Una Noche de Estrellas: Los Grandes Nominados

Esta edición se destaca por la intensa competencia en la que sobresale Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, con un total de nueve nominaciones, convirtiéndose en el gran favorito. A esta le siguen Valor sentimental, un drama familiar, con ocho, y la película de terror Pecadores, que cuenta con siete candidaturas. ¡Una competencia conocida por dar sorpresas!

Categorías y Competencias

Los Globos de Oro separan las películas en categorías de drama y musical/comedia. Una batalla tras otra competirá por el galardón a mejor película en la sección musical/comedia, enfrentándose a películas como Blue Moon y Nouvelle Vague. En la categoría de drama, Valor sentimental y Pecadores competirán con títulos como Frankenstein y Fue solo un accidente.

Un Cambio en la Organización

La ceremonia, que históricamente ha sido organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, ha pasado por una reestructuración. Ahora, cuenta con la producción de Dick Clark Productions y Eldridge Industries, y aunque se han sumado nuevos periodistas, la influencia de la antigua asociación sigue siendo crucial.

¿Dónde y Cuándo Ver la Ceremonia?

La gala comenzará a las 17:00 (hora de Los Ángeles) y podrá verse en directo por CBS en los Estados Unidos. Para Argentina, la transmisión se realizará a las 22:00 a través de TNT y HBO Max.

Presentadores Estelares

La comediante Nikki Glaser repetirá como anfitriona, llevando el ritmo y la típica chispa de la noche. Además, se sumarán numerosos presentadores y personalidades del cine que entregarán estatuillas, entre ellos la popular Ana de Armas y el icónico George Clooney.

Las Nominaciones más Esperadas

Las categorías más aclamadas incluyen:

Cine

Mejor Película Dramática

– Fue solo un accidente (NEON)

– Pecadores (Warner Bros. Pictures)

Mejor Película Musical o Comedia

– Blue Moon (Sony Pictures Classics)

– Una batalla tras otra (Warner Bros. Pictures)

Televisión

Mejor Serie Dramática

– The Pitt (HBO MAX)

Mejor Miniserie o Película para TV

– Adolescence (Netflix)

Expectativas y Sorpresas

La ceremonia promete ser emocionante, con nominaciones que podrían no repetirse en los Oscars, lo que aumenta la intriga. ¿Quiénes serán los grandes ganadores de la noche? ¡No te la pierdas!