Priscila Makari: «El 70% de nuestras máquinas en la industria están inactivas»

La industria textil nacional enfrenta su momento más crítico, con siete de cada diez máquinas inactivas y una capacidad de trabajo reducida al 29%. Esta realidad, marcada por el aumento de costos y la apertura de importaciones, pone en jaque la supervivencia de numerosas empresas.

Priscila Makari, directora ejecutiva de la Fundación Proteger, advirtió sobre la compleja situación que atraviesa el sector textil argentino. “Las empresas están ajustándose para poder cubrir gastos fijos y seguir operando”, explica, destacando que con esta crisis se ven amenazados 540.000 empleos directos en el país. En una entrevista reciente, Makari subrayó que el consumo interno continúa en caída, lo que agrava la crisis.

Desafíos en el Horizonte

La apertura de importaciones y el aumento de costos en dólares son factores determinantes que complican aún más la situación. Makari destacó la necesidad urgente de políticas que favorezcan al sector para evitar despidos masivos. “Las empresas no quieren despedir, ya que los trabajadores son parte de la familia”, añadió.

El Potencial Ignorado de la Industria Textil

Según Makari, Argentina cuenta con un potencial considerable para desarrollar su industria textil, gracias a sus recursos naturales como el algodón, la lana y los camélidos. “Si bien hoy enfrentamos enormes obstáculos, tenemos la capacidad de agregar valor a nuestros productos y de competir en el mercado internacional”, afirma con optimismo.

Políticas de Estado como Solución

La experta llama a un consenso nacional que permita establecer políticas de Estado sostenibles en el tiempo, con proyección a 20 o 30 años. “Es fundamental que el país alcance un orden macroeconómico estable y una política industrial sólida que fomente el consumo y el empleo”, señala.

La Competencia Desleal y la Necesidad de Reformas

Makari advierte sobre las desventajas que enfrenta la industria local al competir con productos importados, que a menudo llegan a precios subsidiados. “Argentina necesita una reforma impositiva que iguale las condiciones y permita una competencia más justa”, sostiene.

Convirtiendo Amenazas en Oportunidades

La directiva de la Fundación Proteger también se mostró crítica con respecto a las condiciones actuales del mercado. Resaltó que el costo de los alquileres y las tasas de interés son exorbitantes en comparación con otros países, lo cual agrava la crisis. “Es más barato importar productos de China que trasladar mercancías dentro del país”, lamentó.

Un Futuro Prometedor

A pesar de los desafíos, Makari se muestra convencida de que si se implementan las políticas adecuadas, la industria textil de Argentina puede no solo sobrevivir, sino también prosperar. “No hay otro modo de alcanzar el desarrollo sin una base industrial fuerte”, concluyó, llamando a todos los actores involucrados a trabajar juntos por una solución efectiva.