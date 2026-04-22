Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el miércoles 22 de abril

Este miércoles 22 de abril, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly experimentarán una jornada caracterizada por vientos intensos y un cielo con nubosidad cambiante, con temperaturas que alcanzarán hasta los 17°C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con temperaturas que caerán a 10°C bajo un cielo parcialmente nublado. A medida que avance la mañana, el termómetro subirá a 12°C, mientras los vientos se mantendrán entre 60 y 69 kilómetros por hora.

En la tarde, las temperaturas se elevarán hasta los 17°C, aunque el viento volverá a hacerse sentir con ráfagas de igual intensidad. El cielo seguirá mayormente nublado sin lluvias previstas.

Al caer la noche, se anticipa un descenso a 11°C, con el reforzamiento del viento que podría llegar a alcanzar los 87 kilómetros por hora, lo que mantiene a la región bajo alerta meteorológica por las condiciones extremas.

Perspectivas para el Jueves

El pronóstico para el jueves 23 de abril indica que los vientos continuarán con una mínima de 10°C y una máxima de 19°C. No se esperan lluvias en la cuenca del Golfo San Jorge.

Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, con velocidades que rondarán entre 79 y 87 kilómetros por hora. A lo largo del día, el viento se estabilizará entre 70 y 78 kilómetros por hora, manteniendo un cielo parcialmente cubierto.

Estado del Tiempo en Otros Puntos de la Provincia

El SMN también reporta condiciones variadas para otras localidades. Mientras que el sector cordillerano enfrentará inestabilidad, las costas disfrutarán de temperaturas moderadas.

Pronóstico para la Cordillera

En Esquel, se esperan lluvias ligeras durante la mañana con una mínima de 7°C. Las ráfagas de viento oscilarán entre 51 y 59 kilómetros por hora, mejorando hacia la tarde con una máxima de 12°C.

Temperaturas en Trelew

Trelew experimentará un cielo variado, comenzando con un mínimo de 6°C y alcanzando 19°C en la tarde. No se anticipan vientos fuertes, predominando la nubosidad al final del día.

Clima en Puerto Madryn

Puerto Madryn vivirá un clima similar al de Trelew, con condiciones de cielo algo nublado, despejándose hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C y los 19°C, sin ráfagas significativas previstas.