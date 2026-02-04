Protestan Diputados Laboristas de NSW contra Visita del Presidente Israelí Isaac Herzog

Un grupo de legisladores laboristas ha decidido sumarse a una manifestación en Sydney en respuesta a la llegada del presidente israelí Isaac Herzog, señalando que Australia no debería dar la bienvenida a un líder involucrado en lo que ellos califican como "genocidio en curso".

Varios miembros del Partido Laborista han confirmado su asistencia a la protesta programada para la tarde del lunes, organizada por el Grupo de Acción Palestina. A pesar de la oposición del premier Chris Minns a estas manifestaciones, los legisladores expresaron la necesidad de mostrar su disenso hacia la visita de Herzog.

Decisiones en medio de Restricciones

Los senadores laboristas Cameron Murphy, Stephen Lawrence y Sarah Kaine han destacado su intención de participar en la movilización, aunque aún no está claro si marcharán desde el Ayuntamiento hasta el parlamento estatal, dado que existen restricciones vigentes sobre manifestaciones en ciertas áreas después del reciente ataque terrorista en Bondi.

Contexto de las Restricciones

El comisionado de policía de NSW, Mal Lanyon, ha extendido por cuarta vez una prohibición de marchas en determinados sectores, indicando que la visita de Herzog fue una consideración clave en su decisión. Aquellos que decidan marchar corren el riesgo de ser arrestados por obstrucción del tráfico.

Voces de la Oposición

Murphy, uno de los legisladores que asistirá al evento, expresó su desacuerdo con la visita de Herzog, argumentando que «no deberíamos estar dando la bienvenida a un mandatario que respalda la expansión de asentamientos ilegales». Por su parte, Lawrence afirmó que está dispuesto a asistir al mitin en el Ayuntamiento, pero aún evaluará su participación en la marcha debido a las restricciones legales.

Preocupaciones sobre la Seguridad

Lawrence también se mostró escéptico respecto a que la prolongación de la prohibición de marchas mejore la seguridad, sugiriendo que podría generar un «punto de conflicto». En este contexto, una impugnación constitucional a la prohibición de protestas está actualmente en curso, lo que añade más tensión al ambiente político.

Reservas de los Asistentes

Kaine, quien planea hablar en la protesta, dejó claro que asistirá a un evento legal. Sin embargo, expresó su preocupación por la implicación de Herzog en la muerte de miles de civiles en Gaza. Ella y otros legisladores reiteraron la importancia del derecho a protestar en un entorno democrático.

Discusiones Internas en el Partido Laborista

Aunque el premier Minns declaró que la administración no está dividida, reconoció que hay voces disidentes dentro de su partido. Al ser cuestionado sobre posibles arrestos de legisladores durante la protesta, respondió que no cree que eso ocurra.

Las Implicaciones Internacionales

Una reciente comisión de la ONU acusó a Israel de genocidio en Gaza, lo cual ha sido desmentido por el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que califica dichas acusaciones como «distorsionadas y falsas». Herzog, por su parte, ha descalificado la acusación como una «libelación sangrienta» en el contexto del tribunal internacional de justicia.

La manifestación en Sydney no solo se erige como una expresión de las preocupaciones sobre los derechos humanos, sino también como un campo de batalla político donde se cruzan diversas voces sobre la política exterior de Australia y su relación con Israel.