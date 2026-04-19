Provincia de Buenos Aires: 5 Pueblos, 3 Rutas y 1,000 Experiencias

Planea tu escapada perfecta con nuestra guía de cinco pintorescos pueblos bonaerenses, ideales para disfrutar de un fin de semana lleno de actividades al aire libre y cultura local.

Brandsen: Tranquilidad y Tradición

Ubicado a solo 85 km de la Ciudad de Buenos Aires, Brandsen te recibirá con su apacible atmósfera. Su estación, Coronel Brandsen, rememora un pasado que tiene raíces en la historia militar francesa. Cada abril, el pueblo cobra vida con la Fiesta Provincial de Carruajes Antiguos, atrayendo a visitantes con su desfile y música en vivo.

Recorre el Boulevard Mitre hasta la plaza principal, donde se erige la parroquia Santa Rita de Cascia, un lugar especial donde se rinde homenaje a la patrona de los casos imposibles cada día 22 del mes. Justo al lado, el Centro de Informes Turísticos ofrece recorridos y datos sobre las atracciones locales.

Exhibiciones y Artesanías

Visita el Museo Histórico y la Casa de Cultura, donde se muestran valiosas piezas de la identidad regional. Además, la plaza Hipólito Yrigoyen es un punto de encuentro para artesanos que exhiben su trabajo frente al escenario del anfiteatro, en homenaje a la folclorista Tamara Castro, una figura esencial en la cultura local.

Sabor Campestre

En los alrededores, distintas granjas abiertas al turismo, como Granja Loma Verde y La Posta del Tavo, ofrecen un contacto real con la naturaleza. A la vera de la Ruta 29, la parrilla El San Martín destaca por su historia gastronómica, con un menú que incluye empanadas, chorizos y cortes de carne a la parrilla. Este lugar, que data del 1700, sigue siendo un punto de referencia para los viajeros.

Jeppener: Un Viaje al Pasado

Situado a 15 km de Brandsen, Jeppener es el segundo destino de este recorrido. Fundado en 1865, conserva edificaciones que relatan historias de antaño. Entre ellas, destaca la Casa Rojo, un emblemático edificio restaurado que funcionó como almacén y boliche bailable.

Gastronomía Local

En Jeppener, los visitantes encontrarán delicias en El Caserito y Adamantium, un bar popular por sus abundantes platos y sabrosas papas fritas. El parque La Tranquera, bonito y acogedor, también vale la pena explorar.

Ranchos: Entre Historia y Naturaleza

Con una rica herencia colonial, Ranchos resalta por su encanto histórico. Su plaza central y la Iglesia Nuestra Señora del Pilar representan la herencia arquitectónica del área.

Cultura Local

El museo histórico María Martínez ofrece una valiosa perspectiva de la vida gauchesca y el legado indígena. Además, la laguna de Ranchos se presenta como un destino ideal para pescar y disfrutar de la naturaleza.

Laguna Vitel: Naturaleza y Relax

Continuamos hacia la laguna Vitel, reconocida por sus paisajes deslumbrantes y actividades acuáticas. Los Domos Glamping ofrecen una experiencia única fusionando naturaleza con lujo, ideal para una escapada romántica o familiar.

Actividades Recreativas

La laguna, con sus 14 km², es perfecta para la pesca y deportes náuticos. También puedes hospedarte en la estancia La Horqueta, un lugar que conserva su encanto histórico con mobiliario de época.

Gándara: Un Rincón Poco Conocido

Por último, llegamos a Gándara, un pequeño pueblo con un rico legado agroindustrial. Su antigua capilla y convento, junto a la emblemática pulpería local, cuentan historias de tiempos pasados.

Exploraciones y Gastronomía

Aquí, los visitantes pueden disfrutar de empanadas y sándwiches en la pulpería recuperada, mientras se sumergen en la historia de una de las fábricas lácteas más prominentes de Argentina.

Regreso por el Río Samborombón

A punto de finalizar el recorrido, cruzamos el impresionante puente sobre el río Samborombón. Esta travesía culmina en el paraje Samborombón, donde la Hostería Samborombón nos espera con su atractiva propuesta.

Desde aquí, con el recuerdo de un fin de semana inolvidable y la oferta de naturaleza, cultura y gastronomía, es fácil entender por qué estos pueblos bonaerenses son el destino ideal para desconectar y disfrutar.