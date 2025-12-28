Proyecciones de Wall Street: ¿Cómo evolucionará el precio de Bitcoin?

Las grandes firmas de inversión y analistas de Wall Street han comenzado a ajustar sus expectativas sobre el valor de Bitcoin para 2026, pintando un panorama diverso que podría marcar un cambio fundamental en la criptomoneda. Aquí te contamos los detalles.

Bitcoin se encamina hacia una transformación significativa en 2026, tras cerrar 2025 con un descenso del 36% en su valor de mercado, en un contexto de alta volatilidad.

Con el halving madurando, tanto analistas como firmas de inversión coinciden en que el próximo ciclo no solo se enfocará en la recuperación, sino en redefinir el papel financiero de Bitcoin.

Las proyecciones indican un futuro donde el capital institucional y la regulación posicionen a BTC como un activo de reserva a nivel global en carteras de inversión tradicionales.

Grayscale Apoya a Bitcoin como Activo de Reserva

La firma de inversión Grayscale afirma que el mercado alcista contará con un nuevo motor gracias a una mayor integración del ecosistema cripto con las finanzas convencionales.

«Nuestra visión optimista se basa en demandas macroeconómicas por reservas de valor alternativos«, explica la firma en su análisis.

«Bitcoin puede ser visto como una mercancía digital escasa y un activo monetario alternativo, frente a los riesgos que presentan las monedas fiat debido a la creciente deuda pública y la inflación», añade Grayscale.

Desde esa perspectiva, Bitcoin comparte características con activos como el oro, especialmente en tiempos de presión inflacionaria y deterioro fiscal.

«Las mercancías escasas, ya sea oro, plata o Bitcoin, pueden actuar como contrapeso en las carteras ante la devaluación de las monedas fiat», afirman.

La firma subraya que «mientras persista el riesgo de devaluación de las monedas fiat, es probable que la demanda por Bitcoin siga creciendo».

El segundo pilar destacado es la regulación, ya que se prevé que en 2026 el Congreso estadounidense apruebe normativas que fomenten la inversión institucional sostenida.

CoinShares: Escenarios de Valor para 2026

CoinShares coincide en que el mercado de Bitcoin está en transición hacia una mayor madurez financiera.

Para 2026, «Bitcoin completará su transición de un activo experimental a uno normalizado en portafolios institucionales», según la firma.

Este avance sería impulsado por claridad regulatoria, el crecimiento del mercado de opciones y la expansión de los ETF de Bitcoin.

En un escenario optimista, CoinShares prevé que «una combinación de un aterrizaje suave y decisiones de tasas de interés competitivas podría llevar a Bitcoin a superar los 150,000 dólares».

En el escenario base, se anticipa que «Bitcoin alcanzará entre 110,000 y 140,000 dólares el próximo año».

El escenario pesimista contempla una posible recesión, donde el valor de Bitcoin podría situarse entre 70,000 y 100,000 dólares.

Standard Chartered: Proyecciones Ajustadas pero Optimismo Persistente

Standard Chartered ha revisado sus expectativas tras el reciente desempeño negativo del mercado.

Geoffrey Kendrick, jefe de investigación de activos digitales de la entidad, mencionó: «Sigo creyendo que Bitcoin alcanzará nuevos máximos históricos, aunque el ritmo podría ser más gradual de lo que esperábamos».

La firma revisó sus metas tras una caída del 36% desde el máximo histórico de 126,000 dólares registrado en octubre.

Standard Chartered prevé que «Bitcoin cerrará este año en 100,000 dólares», y para 2026, anticipa un cierre en 150,000 dólares, lo que representa un 50% menos que su estimación anterior de 300,000 dólares, pero manteniendo una perspectiva optimista cautelosa.