PSG: de campeones a eliminados en la Copa de Francia ante su vecino

La eliminación del París Saint-Germain en los 16avos de final de la Copa de Francia dejó a todos atónitos. Este lunes, el equipo defensor del título fue superado por su vecino, el París FC, en un enfrentamiento emocionante que terminó 1-0.

En el estadio del PSG, Jonathan Ikoné, exjugador del club, anotó el único gol del encuentro a los 29 minutos del segundo tiempo. A pesar de que el PSG dominó la posesión y generó múltiples ocasiones, no pudo capitalizar y se despidió de la competencia de manera sorpresiva. Este derbi parisino, que no se disputaba desde hace casi 50 años, tuvo su primer enfrentamiento reciente en la Ligue 1 hace una semana, donde el PSG había vencido 2-1.

Un Despliegue de Fuerza Sin Resultados

Este tropiezo representa el primer gran revés para el PSG en una temporada que prometía ser histórica después de conquistar seis títulos en 2025, incluyendo la Ligue 1, la Copa de Francia y la Liga de Campeones. La única mancha fue la final perdida en el Mundial de Clubes ante el Chelsea.

La semana pasada, el equipo había logrado otro trofeo, ganando el Trofeo de Campeones frente al Olympique Marsella en un emocionante partido que se resolvió por penales en Kuwait.

Para encontrar una eliminación del PSG en los 16avos de este torneo, hay que retroceder a la temporada 2013-2014, lo que destaca el rendimiento excepcional del París FC, cuyo estadio está a solo unos pasos del Parc des Princes.

Oportunidades Desperdiciadas

Durante el encuentro, el PSG intentó recuperar terreno en los minutos finales, con un cabezazo desviado de Désiré Doué y un tiro de Vitinha que fue atajado de manera brillante por Obed Nkambadio. Además, el equipo local tuvo otra oportunidad clara cuando un centro de Zaïre-Emery golpeó el poste.

A pesar del claro control y posesión de balón por parte del PSG, el París FC se mantuvo firme. Luis Enrique realizó algunas rotaciones en el equipo, lo que le permitió dar minutos a titulares como Vitinha y Fabián Ruiz. Sin embargo, Gonçalo Ramos, quien no pudo brillar como titular, mostró que se siente más cómodo entrando desde el banquillo.

El Momento Crucial

El gol de Ikoné llegó justo cuando Luis Enrique había realizado cambios estratégicos, incluyendo a Dembélé y Doué, en un intento por retomar el control del juego. A pesar de su dominio, el PSG no logró concretar frente a un rival que, en una de sus pocas oportunidades, sorprendió con un disparo preciso que dejó al arquero Chevalier sin opciones.

Este inesperado desenlace marca un capítulo importante en la gestión de Luis Enrique, ya que representa la primera vez que se queda sin un título en su casi tres años al mando en Francia.

La eliminación del PSG se convierte en la noticia más destacada de esta fase de la Copa de Francia, que continuará este martes con el enfrentamiento entre Bayeux y Marsella.