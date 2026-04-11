¿Puede EE. UU. Frenar los Pagos en Bitcoin en Ormuz?

Las empresas navieras que opten por pagos en criptomonedas en el Estrecho de Ormuz podrían verse expuestas a riesgos de sanciones internacionales, según un reciente informe de Chainalysis. Un nuevo sistema busca eludir los controles tradicionales del sistema financiero.

El 10 de abril, el reconocido análisis on-chain Chainalysis alertó sobre los desafíos que enfrentarán las empresas navieras al considerar la adopción de criptomonedas para transacciones en el estratégico Estrecho de Ormuz

Las Advertencias de Chainalysis

El estudio sugiere que, a pesar de los intentos de las empresas por eludir el sistema financiero convencional, la transparencia inherente al blockchain facilitará a los reguladores el rastreo de las operaciones y la identificación de las partes involucradas.

Irán planea implementar un cobro de un dólar por cada barril de crudo que cruce este paso crucial para el comercio energético mundial, con la opción de realizar los pagos en bitcoin, stablecoins o yuanes.

Un Sistema Elaborado para Evasión de Sanciones

Hamid Hosseini, portavoz de la Unión de Exportadores de Petróleo de Irán, afirmó que este sistema buscará procesar los pagos de forma ágil, reduciendo el riesgo de ser rastreados o confiscados debido a las sanciones impuestas internacionalmente.

El procedimiento inicia con la comunicación entre las embarcaciones y las autoridades iraníes, quienes requerirán información detallada sobre la carga y el buque antes de avanzar con las transacciones.

Una vez que se establezcan las condiciones, se proporcionará un código de autorización que permitirá el tránsito, siempre que se cumpla con el pago estipulado por las autoridades.

De acuerdo con Chainalysis, “los buques tendrán disponibles unos segundos para realizar el pago en bitcoin, lo que contribuirá a evitar que estas operaciones sean rastreadas o confiscadas por las sanciones”.

Bitcoin versus Stablecoins: La Estrategia de Irán

El informe destaca que, históricamente, Irán ha favorecido las stablecoins por su vinculación con el dólar, lo que permite conservar valor y operar con liquidez en mercados internacionales.

Esta preferencia se justifica, en parte, por la devaluación del rial iraní, que ha intensificado la búsqueda de instrumentos financieros más estables en un entorno económico precario.

Contrariamente, “bitcoin se enfrenta a una constante volatilidad de precios. Al carecer de un emisor, no puede ser confiscado o congelado, lo que ha llevado a su uso mayormente entre ciberdelincuentes iraníes”, aclara Chainalysis.

Desafíos de Trazabilidad y Supervisión

A nivel global, el debate sobre este nuevo sistema aún no ha cobrado impulso. Sin embargo, las potenciales implicaciones regulatorias han comenzado a preocupar al sector naviero.

Las empresas que realicen pagos a entidades iraníes sancionadas podrían infringir normativas estadounidenses, lo que las haría vulnerables a multas y restricciones operativas.

Chainalysis enfatiza que, aunque bitcoin puede ofrecer resguardo ante congelamientos técnicos, su transparencia permite rastrear flujos y reconocer a las partes implicadas.

La Dificultad de Incorporar Criptoactivos

A pesar de la naturaleza prometedora del sistema propuesto, su implementación efectiva aún está en veremos, y se observará el tráfico on-chain para detectar cualquier señal de adopción.

Este panorama resalta las complicaciones que enfrentan las naciones sancionadas al intentar integrar criptoactivos en un entorno financiero global altamente regulado. Sin embargo, la descentralización inherente de bitcoin proporciona ventajas estratégicas, permitiendo transferencias sin intermediarios ni necesidad de aprobación gubernamental.